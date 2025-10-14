Homem sofre tentativa de assalto e é perseguido por criminoso armado

Um vídeo cedido ao Metrópoles mostra o momento em que um homem é surpreendido por dois criminosos em uma motocicleta, na QR 201, em Santa Maria, no Distrito Federal. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (13/10).

Nas imagens, a vítima segura um copo de bebida quando é abordada pela dupla. O homem diz que “não tem nada”, mas o assaltante na garupa desce da moto com uma arma em punho e corre atrás dele, que tenta escapar.

O criminoso o alcança, percebe que ele realmente não carrega nenhum pertence de valor e foge em seguida.

Veja:

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada diretamente no batalhão por volta das 19h30, após relatos de que um homem estaria circulando armado na região.

A equipe policial realizou patrulhamento no local, porém não localizou os assaltantes. O caso segue sob investigação.