Homem suspeito de matar ex-mulher e o companheiro dela se entrega

Oziel Costa estava foragido desde a noite de quinta-feira (23) e é acusado de assassinar Gisellia de Oliveira e Diego Arruda; filha do casal presenciou o crime

O suspeito de duplo homicídio em Ji-Paraná (RO), Oziel Costa, foi preso na tarde desta sexta-feira (24) após se apresentar espontaneamente à Polícia Civil. Ele estava foragido desde a noite anterior, quando a ex-mulher, Gisellia de Oliveira, e o atual companheiro dela, Diego Arruda, foram mortos a tiros.

Oziel Costa — Foto: Reprodução

O crime aconteceu na noite de quinta-feira (23), na casa onde o casal morava. A filha de Oziel e Gisellia — que não teve a idade divulgada — estava no local no momento dos disparos.

Segundo informações da Polícia Civil, após cometer os assassinatos, Oziel fugiu levando a criança, que posteriormente foi deixada com os avós paternos. A menina foi localizada em segurança pela Polícia Militar e entregue à família materna.

🔫 Dinâmica do crime

De acordo com relatos de testemunhas, o crime ocorreu por volta das 18h15, em frente à residência do casal. Oziel teria chegado em um carro, sacado uma arma e atirado diversas vezes sem dizer nada.

Ele chegou a recarregar o revólver e continuou atirando, mirando principalmente na cabeça das vítimas. A perícia confirmou que Gisellia foi atingida na cabeça, tórax e braços, enquanto Diego foi alvejado na cabeça e no tórax. Ambos morreram antes da chegada do socorro.

🚓 Fuga e apreensão da arma

Durante as buscas, a polícia encontrou o carro do suspeito abandonado em uma área de mata, nas proximidades da Ponte do Rio Machado.

Debaixo do para-choque do veículo, os agentes localizaram um revólver calibre .38, com a numeração raspada e uma cápsula deflagrada. O carro foi apreendido e encaminhado ao pátio da Unisp, onde permanece à disposição da Justiça.

⚖️ Motivação

As investigações indicam que o crime teria sido motivado por desentendimentos relacionados à guarda e criação da filha de Oziel e Gisellia.

O caso segue sendo investigado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida (DECCV) de Ji-Paraná.

Gisellia e Diego — Foto: Reprodução

📍Fonte: Polícia Civil e Polícia Militar de Rondônia / g1 Rondônia
✍️ Redigido por ContilNet

