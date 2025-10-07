Homem tem casa invadida, é arrastado para o meio da rua e agredido a golpes de ripas em Rio Branco

Manoel Salvador de Araújo, de 48 anos, teve a casa invadida e foi vítima de uma “disciplina” imposta por uma organização criminosa no final da tarde desta terça-feira (7), na Rua Padre José, bairro Triângulo Novo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de familiares, Manoel estava dentro da própria residência quando três homens, ainda não identificados, invadiram o imóvel, o arrastaram para a via pública e, de posse de ripas, começaram a agredi-lo. Devido à violência das pancadas, Manoel sofreu uma fratura no punho direito, um corte profundo na testa e vários hematomas pelo corpo. Após a ação, os criminosos fugiram, deixando a vítima agonizando na rua.

A mãe de Manoel ainda chegou a ver os agressores fugindo. Ao perceber a gravidade das lesões do filho, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros. Após ser atendido e estabilizado, Manoel foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar e a Polícia Civil não foram acionadas para a ocorrência.