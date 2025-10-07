07/10/2025
Universo POP
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira

Homem tem casa invadida, é arrastado para o meio da rua e agredido a golpes de ripas em Rio Branco

Homem foi brutalmente agredido por organização criminosa no bairro Triângulo Novo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Manoel Salvador de Araújo, de 48 anos, teve a casa invadida e foi vítima de uma “disciplina” imposta por uma organização criminosa no final da tarde desta terça-feira (7), na Rua Padre José, bairro Triângulo Novo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de familiares, Manoel estava dentro da própria residência quando três homens, ainda não identificados, invadiram o imóvel, o arrastaram para a via pública e, de posse de ripas, começaram a agredi-lo. Devido à violência das pancadas, Manoel sofreu uma fratura no punho direito, um corte profundo na testa e vários hematomas pelo corpo. Após a ação, os criminosos fugiram, deixando a vítima agonizando na rua.

Equipe do Samu presta os primeiros socorros a Manoel Salvador após agressão violenta na rua/Foto: ContilNet

A mãe de Manoel ainda chegou a ver os agressores fugindo. Ao perceber a gravidade das lesões do filho, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros. Após ser atendido e estabilizado, Manoel foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Manoel é estabilizado e preparado para transporte ao pronto-socorro de Rio Branco/Foto: ContilNet

A Polícia Militar e a Polícia Civil não foram acionadas para a ocorrência.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost