Homem tem mal súbito ao volante, perde o controle e colide contra mureta de proteção em Rio Branco

Um motorista ainda não identificado sofreu um mal súbito enquanto dirigia no final da tarde desta quarta-feira (22), nas proximidades do Via Verde Shopping, na BR-364, conhecida como Via Verde, no bairro Floresta Sul, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, o homem conduzia um veículo modelo Onix, de cor branca e placa RSY-3B47, no sentido Centro–bairro, quando passou mal. O carro, que trafegava pela faixa da direita, atravessou para a esquerda e colidiu contra o guard rail. Durante a colisão, o motorista desmaiou e permaneceu inconsciente dentro do veículo.

Um residente de medicina que passava pelo local, com a ajuda de outras pessoas, quebrou o vidro do lado do passageiro e retirou a vítima do carro. Em seguida, colocaram o homem sobre o asfalto e iniciaram manobras de reanimação cardiorrespiratória (RCP).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para dar continuidade ao atendimento. Após cerca de cinco minutos, os socorristas conseguiram reanimar o motorista, realizaram a intubação e o encaminharam ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.

A vítima foi entregue ao setor de trauma, onde será submetida a exames mais específicos, como tomografia e eletrocardiograma.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia, antes da remoção do veículo, que será entregue aos familiares da vítima. O Corpo de Bombeiros Militar também prestou apoio à ocorrência.