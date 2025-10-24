24/10/2025
Universo POP
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro
Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero
Por onde andam Givaldo Alves, o “mendigo do amor”, Sandra Mara e Eduardo Alves
Eliminação apertada: Lucas Leto deixa a Dança dos Famosos por dois décimos de diferença

Homem tenta matar mulher a golpes de picareta no DF. Vítima está grave

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
homem-tenta-matar-mulher-a-golpes-de-picareta-no-df.-vitima-esta-grave

Uma tentativa de feminicídio chocou moradores de Sobradinho II, nesta sexta-feira (24/10), quando o homem identificado como Agnaldo Nunes da Mota foi preso em flagrante após agredir brutalmente sua companheira, Camila Rejaine de Araújo Cavalcante, com golpes de picareta na cabeça. O crime aconteceu na residência do casal, e o autor ainda tentou arrastar a vítima até uma cachoeira próxima, com a intenção de se desfazer do corpo.

De acordo com o policial que conduziu a ocorrência, a equipe foi acionada para atender uma denúncia de violência doméstica. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o agressor arrastando a mulher para fora do portão da casa.

Leia também

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado e prestou os primeiros socorros à vítima, que apresentava intenso sangramento na região da cabeça. Conforme informações da equipe de resgate, Camila já se encontrava em parada cardiorrespiratória e foi levada às pressas para o Hospital de Base, em estado gravíssimo.

Uma testemunha ouvida pela Polícia Civel relatou que estava na casa no momento da agressão. Ele afirmou que Agnaldo iniciou uma discussão com Camila por causa de um telefone celular, e, repentinamente, pegou uma picareta e desferiu dois golpes violentos contra a cabeça da companheira.

“Tentei impedir a agressão, mas ele me ameaçou com um facão. Depois quis que eu o ajudasse a jogar a mulher em uma cachoeira”, contou Ledimar, visivelmente abalado. A testemunha ainda afirmou que, na noite anterior (23/10), Agnaldo já havia dito que mataria a companheira, após uma discussão.

Diante da gravidade dos fatos, Agnaldo Nunes da Mota recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Unidade Policial para as devidas providências. O caso está sendo investigado como tentativa de feminicídio qualificado, e a polícia busca entender se havia histórico de violência anterior entre o casal.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost