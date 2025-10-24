Homem tenta matar mulher a golpes de picareta no DF. Vítima está grave

Uma tentativa de feminicídio chocou moradores de Sobradinho II, nesta sexta-feira (24/10), quando o homem identificado como Agnaldo Nunes da Mota foi preso em flagrante após agredir brutalmente sua companheira, Camila Rejaine de Araújo Cavalcante, com golpes de picareta na cabeça. O crime aconteceu na residência do casal, e o autor ainda tentou arrastar a vítima até uma cachoeira próxima, com a intenção de se desfazer do corpo.

De acordo com o policial que conduziu a ocorrência, a equipe foi acionada para atender uma denúncia de violência doméstica. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o agressor arrastando a mulher para fora do portão da casa.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado e prestou os primeiros socorros à vítima, que apresentava intenso sangramento na região da cabeça. Conforme informações da equipe de resgate, Camila já se encontrava em parada cardiorrespiratória e foi levada às pressas para o Hospital de Base, em estado gravíssimo.

Uma testemunha ouvida pela Polícia Civel relatou que estava na casa no momento da agressão. Ele afirmou que Agnaldo iniciou uma discussão com Camila por causa de um telefone celular, e, repentinamente, pegou uma picareta e desferiu dois golpes violentos contra a cabeça da companheira.

“Tentei impedir a agressão, mas ele me ameaçou com um facão. Depois quis que eu o ajudasse a jogar a mulher em uma cachoeira”, contou Ledimar, visivelmente abalado. A testemunha ainda afirmou que, na noite anterior (23/10), Agnaldo já havia dito que mataria a companheira, após uma discussão.

Diante da gravidade dos fatos, Agnaldo Nunes da Mota recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Unidade Policial para as devidas providências. O caso está sendo investigado como tentativa de feminicídio qualificado, e a polícia busca entender se havia histórico de violência anterior entre o casal.