Homem tenta tirar pedra do jardim e faz descoberta surpreendente

Escrito por Metrópoles
homem-tenta-tirar-pedra-do-jardim-e-faz-descoberta-surpreendente

Enquanto fazia a manutenção do jardim de sua casa, em Indianápolis, nos Estados Unidos, o professor Brendan Dudas se deparou com um obstáculo inesperado: uma pedra que impedia a passagem do cortador de grama. O que parecia um simples incômodo acabou se revelando uma gigantesca rocha de mais de 4 toneladas, formada há 15 mil anos. A descoberta mudou não só o jardim, mas também toda a fachada da residência.

De obstáculo a atração do bairro

O caso curioso começou durante as férias escolares, quando Brendan Dudas decidiu cuidar do jardim e encontrou uma pedra que dificultava o trabalho com o cortador de grama. Achando que se tratava de um bloco pequeno, começou a cavar ao redor com ferramentas básicas, inspirado por vídeos de jardinagem que via no TikTok.

No entanto, a escavação revelou uma surpresa: a pedra continuava se estendendo no solo, muito além do que ele esperava. “Pensei que fosse pequena, mas ela simplesmente não terminava”, relatou em um dos seus vídeos. Mesmo com sugestões de seguidores para usar máquinas pesadas, havia preocupação com possíveis danos à estrutura da casa ou das residências vizinhas.

montagem colorida Homem tenta tirar pedra do jardim e faz descoberta surpreendenteA rocha de 4,6 toneladas precisou ser retirada com ajuda de um guindaste

Depois de dias de trabalho manual, Brendan contratou uma empresa especializada. Com o auxilio de um guindaste, a rocha foi finalmente retirada — pesando impressionantes 4,6 toneladas. Segundo o professor, o bloco pode ter entre 10 mil e 15 mil anos, provavelmente originado no final da última Era do Gelo.

Ao invés de remover completamente a rocha, ele optou por incorporá-la ao paisagismo do jardim da frente. Plantas nativas, terra vegetal e outras pedras menores foram adicionadas ao redor da peça, que agora é o ponto central do novo projeto. Brendan ainda pretende instalar iluminação para valorizar a rocha durante a noite.

foto colorida Brendan ao lado da pedra Brendan ao lado da pedra

“Desenterrar essa rocha desencadeou uma reação em cadeia que me levou a repaginar toda a casa”, afirmou. A transformação está sendo acompanhada por milhares de pessoas nas redes sociais, onde o professor compartilha cada etapa da reforma. O jardim, antes comum, virou uma atração local.

