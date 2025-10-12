12/10/2025
Homem urina em altar da Basílica de São Pedro durante missa no Vaticano

O ato, presenciado por fiéis que participavam da celebração, causou espanto e revolta

O caso ocorreu nesta sexta-feira, 10, e o flagrante rapidamente viralizou nas redes sociais. Um homem subiu no Altar da Confissão, localizado na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e abaixou as calças para urinar no chão, conforme noticiado pelo jornal italiano Corriere della Sera. O ato, presenciado por fiéis que participavam da celebração, causou espanto e revolta.

Homem urina em altar da Basílica de São Pedro durante missa no Vaticano/Foto: Reprodução

Ao perceberem o ocorrido, agentes de segurança intervieram e retiraram o invasor do local, escoltando-o para fora da Basílica. De acordo com o veículo italiano, o próprio Papa Francisco teria ficado “chocado” ao ser informado do episódio. O incidente provocou grande repercussão internacional e reacendeu discussões sobre a segurança durante cerimônias religiosas em um dos templos mais sagrados do catolicismo.

