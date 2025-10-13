13/10/2025
Homem urina no altar da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Veja vídeo

Um homem foi gravado urinando no Altar da Confissão, dentro da Basílica de São Pedro, no Vaticano, durante missa na manhã de sexta-feira (10/10). O altar é um dos pontos mais sagrados do catolicismo, sendo o local onde o papa celebra grandes missas.

No vídeo, é possível ver o momento em que o homem sobe os degraus do altar, abaixa as calças até a altura do tornozelo e começa a urninar. O guardas do Vaticano conseguem conter o homem, que veste novamente a calça e sei do local sem apresentar resistência.

Segundo o jornal italiano Corriere della Sera, em um encontro privado com o Cardeal Mauro Gambetti, arcebispo da Basílica, o papa Leão XIV teria ordenado que houvesse um “rito penitencial de reparação para restaurar a santidade do lugar e pedir perdão a Deus pela ofensa cometida”.

A Santa Sé ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

