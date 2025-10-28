28/10/2025
Universo POP
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Vini Jr. e Virginia deixam hotel juntos após oficializarem namoro nas redes sociais; VÍDEO
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance
Ex-RBD Dulce Maria anuncia segunda gravidez e celebra “novo capítulo de amor”
Casal vence na Justiça direito de registrar filha como Mariana Leão após recusa de cartório em Juiz de Fora
Youtuber Rafael Chocolate é condenado a pagar quase R$ 50 mil a vítimas de pegadinhas
Horóscopo do dia: previsões para os 12 signos nesta terça-feira
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”

Homenagem a Ayrton? Verstappen prepara capacete com cores do Brasil para Interlagos

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
homenagem-a-ayrton?-verstappen-prepara-capacete-com-cores-do-brasil-para-interlagos

Max Verstappen vai correr com um toque brasileiro no GP de São Paulo. O tetracampeão da Red Bull apresentou, nesta terça-feira (28/10), o capacete que usará em Interlagos entre os dias 7 e 9 de novembro.

O design segue o padrão habitual do piloto, mas com uma diferença marcante: as cores da bandeira holandesa deram lugar às do Brasil. No topo, o dourado domina. Nas laterais, amarelo e azul se destacam, acompanhados de sutis detalhes em verde.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram @maxverstappen1
Verstappen prepara capacete especial com cores do Brasil para o GP de São PauloReprodução/Instagram @maxverstappen1
Reprodução/Instagram: @maxverstappen1
Max Verstappen no Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1Reprodução/Instagram: @maxverstappen1
Reprodução/maxverstappen1
Reprodução/maxverstappen1
Kelly Piquet e Max Verstappen. Foto: Reprodução
Kelly Piquet e Max Verstappen. Foto: Reprodução
Reprodução/Instagram @maxverstappen1
Verstappen prepara capacete especial com cores do Brasil para o GP de São PauloReprodução/Instagram @maxverstappen1

Leia Também

O momento não poderia ser mais simbólico. Após algumas boas provas nas últimas etapas, Verstappen tenta retomar força na disputa pelo título mundial. E Interlagos, palco de algumas de suas maiores atuações, surge como um cenário ideal para reacender a briga.

O histórico do holandês no Brasil é de respeito. Em 2016, estreou no circuito paulista largando em 14º e terminando em 3º, sob forte chuva. Dois anos depois, ficou em segundo. Em 2019, venceu pela primeira vez após sair na pole position, repetindo o feito em 2023.

Mas foi em 2024 que Verstappen viveu seu momento mais impressionante em São Paulo. Largando em 17º, o piloto da Red Bull fez uma corrida épica sob temporal e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar.

Max em Brasília

Antes de seguir para São Paulo, o piloto fez uma parada em Brasília. O avião do holandês pousou no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek na última segunda-feira (27/10).

A escala na capital federal se deve ao fato de Max Verstappen namorar Kelly Piquet, filha do tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, que reside em Brasília.

Programação do GP de São Paulo

Sexta-feira (7/11)

  • Treino Livre 1: 11h30
  • Classificação Sprint: 15h30

Sábado (8/11)

  • Corrida Sprint: 11h
  • Classificação: 15h

Domingo (9/11)

  • Corrida: 14h

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost