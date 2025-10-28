homenagem-a-ayrton?-verstappen-prepara-capacete-com-cores-do-brasil-para-interlagos

Max Verstappen vai correr com um toque brasileiro no GP de São Paulo. O tetracampeão da Red Bull apresentou, nesta terça-feira (28/10), o capacete que usará em Interlagos entre os dias 7 e 9 de novembro.

O design segue o padrão habitual do piloto, mas com uma diferença marcante: as cores da bandeira holandesa deram lugar às do Brasil. No topo, o dourado domina. Nas laterais, amarelo e azul se destacam, acompanhados de sutis detalhes em verde.

Verstappen prepara capacete especial com cores do Brasil para o GP de São Paulo Reprodução/Instagram @maxverstappen1 Max Verstappen no Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 Reprodução/Instagram: @maxverstappen1

Kelly Piquet e Max Verstappen. Foto: Reprodução Verstappen prepara capacete especial com cores do Brasil para o GP de São Paulo Reprodução/Instagram @maxverstappen1

O momento não poderia ser mais simbólico. Após algumas boas provas nas últimas etapas, Verstappen tenta retomar força na disputa pelo título mundial. E Interlagos, palco de algumas de suas maiores atuações, surge como um cenário ideal para reacender a briga.

O histórico do holandês no Brasil é de respeito. Em 2016, estreou no circuito paulista largando em 14º e terminando em 3º, sob forte chuva. Dois anos depois, ficou em segundo. Em 2019, venceu pela primeira vez após sair na pole position, repetindo o feito em 2023.

Mas foi em 2024 que Verstappen viveu seu momento mais impressionante em São Paulo. Largando em 17º, o piloto da Red Bull fez uma corrida épica sob temporal e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar.

Max em Brasília

Antes de seguir para São Paulo, o piloto fez uma parada em Brasília. O avião do holandês pousou no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek na última segunda-feira (27/10).

A escala na capital federal se deve ao fato de Max Verstappen namorar Kelly Piquet, filha do tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, que reside em Brasília.

Programação do GP de São Paulo

Sexta-feira (7/11)

Treino Livre 1: 11h30

Classificação Sprint: 15h30

Sábado (8/11)

Corrida Sprint: 11h

Classificação: 15h

Domingo (9/11)

Corrida: 14h