Homenagem na Alesp projeta nome de Nunes ao governo de SP em 2026

Uma homenagem ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), nesta sexta-feira (24), teve clima de lançamento do emedebista como plano B para o governo do estado caso Tarcísio de Freitas (Republicanos) resolva se lançar à Presidência da República.

O evento na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) foi para entregar o Colar do Honra ao Mérito a Nunes, com direito a discursos de políticos a favor do emedebista. O próprio prefeito deu a entender que estaria às ordens para governar.

Nunes é um dos nomes que vêm sendo citados como eventuais sucessores de Tarcísio, que vive incerteza se tentará a reeleição ou disputará contra Lula como candidato apoiado pela direita bolsonarista e pelo centrão. André do Prado (PL), presidente da Alesp e outro citado para o cargo, assistiu ao evento ao lado de Nunes.

“Muita gente aqui falou um pouco do futuro. Eu sinceramente desejo concluir o mandato, mas se algum desafio vier pela frente, eu vou estar sempre a às ordens para poder trabalhar pela nossa cidade, pelo nosso estado”, disse Nunes.

Apoios de aliados

O ex-governador Rodrigo Garcia (sem partido) deu corda para uma futura candidatura de Nunes, ao dizer que “quem administra a cidade de São Paulo está preparado para qualquer coisa”.

“Muitas vezes brinquei com o Ricardo que é muito mais fácil ser governador do que ser prefeito de São Paulo”, disse Garcia. “Eu não tenho dúvida de que o destino te reserva ainda muitos desafios”.

Aliado fiel na Alesp, Fabio Faria de Sá (Podemos) foi mais explícito e lançou o prefeito ao governo.

“Se tudo der certo e o nosso governador Tarcísio de Freitas for candidato a presidente, declaro aqui abertamente para todo mundo, sem medo nenhum, que o prefeito Ricardo Nunes deveria ser o nosso candidato para governador”, disse. “É uma pessoa que administrou uma prefeitura e vai ajudar nossas 645 cidades a serem governadas por alguém que já teve essa experiência”.

O deputado Jorge Caruso, do mesmo partido de Nunes, desejou a Nunes “outros grandes passos”, além da prefeitura. Outro deputado do MDB, Itamar Borges, enviou um vídeo no mesmo tom. “Novos desafios te aguardam em breve”, disse.

A honraria a Nunes foi proposta por Carla Morando (PSDB), esposa do secretário municipal de Segurança Urbana, Orlando Morando.

