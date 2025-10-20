Hong Kong: avião de carga sai da pista, cai no mar e deixa 2 mortos

Um avião de carga da companhia aérea Emirates derrapou na pista ao chegar ao Aeroporto Internacional de Hong Kong, na China, e acabou caindo no mar nesta segunda-feira (20/10), resultando na morte de dois agentes de segurança.

O avião acabou colidindo com um veículo da patrulha de segurança e o jogou no mar, matando dois agentes. Eles não estavam a bordo da aeronave.

O acidente aconteceu durante a madrugada. Um dos agentes foi declarado morto no local, enquanto o outro chegou a ser transportado para um hospital da região, mas não resistiu.

Cerca de quatro tripulantes a bordo do avião foram resgatados e levados ao hospital. Outros funcionários presentes no local também receberam atendimento. Um dos veículos envolvidos ficou submerso, a mais de seis metros abaixo da superfície da água.

De acordo com a Autoridade Aeroportuária de Hong Kong, o clima e a pista estavam seguros e estáveis, e o avião de carga não havia sinalizado nenhum problema antes de derrapar e colidir. A aeronave havia partido de Dubai.

A pista do aeroporto está fechada para operações, segundo o jornal ABC News.