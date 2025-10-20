20/10/2025
Universo POP
Por que Gaby Spanic teria armado a própria expulsão de A Fazenda 17
Cocielo é flagrado sem aliança após anunciar fim do casamento com Tata Estaniecki
Vídeo: Ana Castela e Zé Felipe levam bronca bem-humorada do pai da cantora durante churrasco
Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos pelo mundo nesta segunda-feira
Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado

Hong Kong: avião de carga sai da pista, cai no mar e deixa 2 mortos

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
hong-kong:-aviao-de-carga-sai-da-pista,-cai-no-mar-e-deixa-2-mortos

Um avião de carga da companhia aérea Emirates derrapou na pista ao chegar ao Aeroporto Internacional de Hong Kong, na China, e acabou caindo no mar nesta segunda-feira (20/10), resultando na morte de dois agentes de segurança.

O avião acabou colidindo com um veículo da patrulha de segurança e o jogou no mar, matando dois agentes. Eles não estavam a bordo da aeronave.

O acidente aconteceu durante a madrugada. Um dos agentes foi declarado morto no local, enquanto o outro chegou a ser transportado para um hospital da região, mas não resistiu.

Leia também

Cerca de quatro tripulantes a bordo do avião foram resgatados e levados ao hospital. Outros funcionários presentes no local também receberam atendimento. Um dos veículos envolvidos ficou submerso, a mais de seis metros abaixo da superfície da água.

De acordo com a Autoridade Aeroportuária de Hong Kong, o clima e a pista estavam seguros e estáveis, e o avião de carga não havia sinalizado nenhum problema antes de derrapar e colidir. A aeronave havia partido de Dubai.

A pista do aeroporto está fechada para operações, segundo o jornal ABC News.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost