14/10/2025
Universo POP
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa
Influencer preso pela PF presenteou Neymar com colar de R$ 2 milhões
Apresentador da Band revela cirurgia cardíaca de 12 horas e recuperação após 3 AVCs
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta terça-feira
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes

Horas após apagão, ministro de Minas e Energia descarta horário de verão neste ano

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
horas-apos-apagao,-ministro-de-minas-e-energia-descarta-horario-de-verao-neste-ano

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, descartou a possibilidade de implementar o horário de verão neste ano. A declaração foi dada nesta terça-feira (!4/10), horas após o apagão que atingiu o Distrito Federal e ao menos 18 estados durante a madrugada.

“Nós estamos completamente seguros que nós não precisamos do horário de verão este ano […] Nós teríamos a coragem de implementar, caso necessário”, disse Silveira no programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Veja as fotos

Reprodução: Redes Sociais
Alexandre SilveiraReprodução: Redes Sociais
Reprodução: Redes Sociais
Alexandre SilveiraReprodução: Redes Sociais

Leia Também

O horário de verão, medida que foi suspensa em 2019, prevê o adiantamento dos relógios em uma hora com o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica.

“Graças ao planejamento e ao índice pluvial dos últimos anos, estamos em condição de segurança energética completa e absoluta para este ano”, destacou Silveira.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost