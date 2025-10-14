Horas após apagão, ministro de Minas e Energia descarta horário de verão neste ano

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, descartou a possibilidade de implementar o horário de verão neste ano. A declaração foi dada nesta terça-feira (!4/10), horas após o apagão que atingiu o Distrito Federal e ao menos 18 estados durante a madrugada.

“Nós estamos completamente seguros que nós não precisamos do horário de verão este ano […] Nós teríamos a coragem de implementar, caso necessário”, disse Silveira no programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O horário de verão, medida que foi suspensa em 2019, prevê o adiantamento dos relógios em uma hora com o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica.

“Graças ao planejamento e ao índice pluvial dos últimos anos, estamos em condição de segurança energética completa e absoluta para este ano”, destacou Silveira.