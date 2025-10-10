10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Horóscopo de hoje, 10/10/2025 – Previsões para todos os signos

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
horoscopo-de-hoje,-10/10/2025-–-previsoes-para-todos-os-signos
Ld5ZFNCn aries

Áries (21/03 – 19/04)

Para o signo de Áries, o céu indica um bom dia para manter a mente aberta e valorizar a diversidade em suas conexões. As interações pessoais podem trazer estímulos e aprendizados. No amor, aproveite para priorizar os planos a dois e fortalecer a relação.

rj24b0Ke touro

Touro (20/04 – 20/05)

Para o signo de Touro, o céu indica que possíveis mudanças podem impulsionar a carreira. A gestão de aspectos práticos da vida e práticas saudáveis podem tornar-se mais fortes. Na vida amorosa, os pequenos problemas podem exigir uma postura objetiva para manter o romance em harmonia.

8xgr4mGq gemeos

Gêmeos (21/05 – 20/06)

A sexta-feira para o signo de Gêmeos pode trazer chances de mudanças importantes, com novas ideias surgindo, segundo o encontro entre Lua e Urano. Há potencial para aumentar seu lado sociável, graças ao iminente trígono Sol-Lua, favorecendo uma dinâmica coletiva prazerosa. No amor, é recomendável focar nos aspectos positivos com seu par e repensar alguns comportamentos para melhorar o convívio. A harmonia entre Lua e Urano pode ajudar a entender melhor seus sentimentos.

2025 pode ser o SEU ano! ​⭐
Seu Mapa Astral te ajuda a conhecer e desbloquear a sua força, seu emocional, sua sorte, seu poder e muito mais…
🔮 Faça seu Mapa Astral grátis aqui!

xxVtahXy cancer

Câncer (21/06 – 22/07)

Para o signo de Câncer, o céu indica soluções criativas para desafios, com uma sensação de confiança. Devido a aspectos com Urano e Plutão, é um bom momento para encontrar conforto em atividades introspectivas e ambiente doméstico. Na área amorosa, você pode estar mais receptivo e disposto a dialogar, ajudando a transformar a realidade do relacionamento.

Am1JrKGw leao

Leão (23/07 – 22/08)

Para o signo de Leão, o céu indica um bom momento para estimular seu lado social. Lua e Urano sugerem novas perspectivas na área de amizades, reforçadas pela eminente conexão entre Sol e Lua, intensificando a autoconfiança para expressar ideias e sentimentos. No amor, a dica é refletir sobre suas atitudes e evitar tirar conclusões precipitadas dos pequenos conflitos do dia a dia.

kSmB46Fk virgem

Virgem (23/08 – 22/09)

Para o signo de Virgem, o céu sugere originalidade e abertura para transformações no trabalho, abrindo chances para novas oportunidades. Além disso, a comunicação pode ser um forte aliado para fazer contatos profissionais relevantes. No amor, o diálogo e a atenção genuína devem ser as bases para encarar desafios e estabilizar a relação.

🗺 A GENTE TEM O MAPA DO SEU 2025!
Nada de perrengue: faça a sua Amostra Grátis aqui! E descubra as suas oportunidades e desafios do ano, as previsões para o amor, carreira, finanças e muito mais.

NvGYNhYX libra

Libra (23/09 – 22/10)

Para o signo de Libra, o céu indica um bom momento para expandir a mente buscando conhecimento. Com o encontro entre Lua e Urano na área espiritual, há chance de desenvolvimento nos estudos, viagens e atividades socioculturais. A vida amorosa pode exigir mais dedicação e atenção nesse período. Evite deixar conflitos cotidianos interferirem na relação.

2K1MBDfR escorpiao

Escorpião (23/10 – 21/11)

Para o signo de Escorpião, o céu indica chances de aprofundar questões pessoais, proporcionando uma cura interior e transformação. A percepção dos desafios pode se tornar mais nítida, sugerindo um bom momento para propor soluções práticas. Na área amorosa, é sugerido manter o foco nos sentimentos e entender que os problemas da convivência também são seus, fortalecendo assim o afeto.

YmGasExD sagitario

Sagitário (22/11 – 21/12)

Para o signo de Sagitário, o céu indica que a interação com os demais pode inspirar novas perspectivas e apreciação pelas mudanças. Experiências com a comunidade também podem gerar ótimas trocas de ideias. Na vida amorosa, hoje pode ser um ótimo momento para demonstrar seu amor, aproveitando os bons instantes com a pessoa amada e valorizando a relação.

Leia seu Horóscopo Personalizado

6iYJu7XZ capricornio

Capricórnio (22/12 – 19/01)

Para o signo de Capricórnio, o céu aponta uma visão diferenciada em relação ao trabalho. Há possibilidades de diversificar recursos e melhorar a rotina. Sua percepção para o que é necessário pode estar mais afiada, favorecendo um planejamento mais eficiente das atividades, especialmente as relacionadas à saúde e ao bem-estar. Para a vida amorosa, é um bom momento para ser mais tolerante e paciente, buscando uma postura emocional mais objetiva para evitar conflitos passageiros.

tOelpnCT aquario

Aquário (20/01 – 18/02)

Para o signo de Aquário, o céu indica um bom momento para expressar desejos autênticos e comunicação afetuosa, graças à harmonia entre Lua, Urano e Plutão na área dos prazeres. No amor, há chances de focar no relacionamento, renovar o romance e agir com sensatez com a pessoa amada.

Saiba tudo sobre signos

Tlq1Xsoa

Peixes (19/02 – 20/03)

Para quem é do signo de Peixes, a sexta-feira pode ser um bom momento para promover mudanças na rotina doméstica, rompendo com padrões limitantes. No amor, a maturidade emocional e a atenção ao parceiro podem fortalecer a relação. A aproximação com familiares também é provável.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost