Horóscopo de hoje, 15/10/2025 – Previsões para todos os signos

Áries (21/03 – 19/04) O céu indica que é um dia desafiador para o signo de Áries devido à irritabilidade e tendência a reações impulsivas. A Lua na área social tensiona com Mercúrio e Marte na área íntima, sugerindo moderação emocional e discrição social.

Touro (20/04 – 20/05) Para o signo de Touro, o céu indica que a possibilidade de oscilações de temperamento pode ficar em primeiro plano, especialmente na área dos relacionamentos. Pode ser um bom momento para respeitar o espaço e intimidade de cada um.

Gêmeos (21/05 – 20/06) Para o signo de Gêmeos, a Lua na área de comunicação indica momentos de tensão com Mercúrio e Marte na área cotidiana. Isto pode criar situações impulsivas que podem dificultar a expressão de ideias e o convívio. É aconselhável manter a discrição sobre seus interesses, especialmente se o ambiente não for favorável, e exercitar a diplomacia.

Câncer (21/06 – 22/07) Para o signo de Câncer, o céu indica que deve-se controlar a impulsividade em desejos imediatos, pois pode haver chances de apuros financeiros. Uma pausa para reflexão antes de decisões é sugerida.

Leão (23/07 – 22/08) Para o signo de Leão nesta quarta-feira, o céu indica possíveis tensões na área familiar. Existe uma chance de comportamento dominante e intolerância no dia a dia. Recomenda-se canalizar essa energia em atividades físicas, como esportes, e manter a calma.

Virgem (23/08 – 22/09) Para o signo de Virgem, o céu indica certa vulnerabilidade emocional devido à Lua passando pela área de crise e formando quadros com Mercúrio e Marte. As mudanças podem ser desafiadoras, então é essencial manter a imparcialidade e não alimentar frustrações.

Libra (23/09 – 22/10) Para o signo de Libra, o céu indica um forte vínculo com os amigos e o círculo social. Aconselha-se cuidado ao embarcar em projetos coletivos, avaliando antes possíveis riscos. No amor, há chance de harmonia ao compreender melhor seu par, ao invés de focar em contratempos.

Escorpião (23/10 – 21/11) Para o signo de Escorpião, o céu indica que é um bom momento para redefinir prioridades e estratégias na área de trabalho. Evite riscos desnecessários ao ignorar responsabilidades. Se organize e trace metas realistas. No amor, dedique mais atenção à sua relação, pois há chance de fragilidade. Coloque a relação como prioridade para fortalecer o convívio.

Sagitário (22/11 – 21/12) Para o signo de Sagitário, a quarta-feira indica desafios na área espiritual e de crises. O céu sugere cuidado com abordagens impulsivas e uma avaliação crítica das informações ao seu redor. No campo afetivo, pode ser um bom momento para rever sua postura e manter o diálogo frequente. Fique atento às mudanças no convívio.

Capricórnio (22/12 – 19/01) Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma fase de contínuo exame e diplomacia entre vida privada e pública. Privilégie encontros pontuais e atividades econômicas, expondo-se ao mínimo. No amor, o dia sugere maior autoconfiança para resolver problemas da relação. Encare os obstáculos com coragem.

Aquário (20/01 – 18/02) Para o signo de Aquário, o céu indica uma instabilidade nas parcerias de trabalho, demandando inteligência emocional e habilidade de negociação. Evite confundir assertividade com agressividade.