Horóscopo de hoje, 18/10/2025 – Previsões para todos os signos

Áries (21/03 – 19/04) Para quem é de Áries, o céu indica um sábado de enfrentamento de problemas recorrentes, que podem causar insatisfação. Uma dica é usar sua criatividade para achar soluções práticas e otimizar seu dia-a-dia.

Touro (20/04 – 20/05) Para o signo de Touro, o céu sinaliza desafios em grupo que podem acender um lado mais crítico, criando ressentimentos duradouros. Todavia, é essencial preservar a autoestima com gentileza e prazeres, já que a Lua forma um sextil com Júpiter e Marte.

Gêmeos (21/05 – 20/06) Para o signo de Gêmeos, o céu indica cansaço mental devido às muitas obrigações. Dia de dedicar momentos para atividades divertidas, equilibrando assim o trabalho e lazer.

2025 pode ser o SEU ano! ​

Seu Mapa Astral te ajuda a conhecer e desbloquear a sua força, seu emocional, sua sorte, seu poder e muito mais…

Faça seu Mapa Astral grátis aqui!

Câncer (21/06 – 22/07) Para o signo de Câncer, o céu indica dilemas existenciais e desafios sem solução imediata. Evite especulações e relaxe a mente com atividades prazerosas entre amigos. emocionalmente equilibrado.

Leão (23/07 – 22/08) Para o signo de Leão, o céu deste sábado indica necessidade de disciplina em assuntos financeiros para evitar prejuízos. É um bom momento para adotar ações inovadoras e sustentáveis no dia a dia, o que pode trazer satisfação em suas vocações.

Virgem (23/08 – 22/09) Ótimo dia para o signo de Virgem! Mesmo com as pessoas ao redor parecendo reservadas e críticas, não deixe que isso interfira na sua busca por extroversão e alegria. Se permita se afastar do convívio forçado e busque coisas que te deixem feliz.

A GENTE TEM O MAPA DO SEU 2025!

Nada de perrengue: faça a sua Amostra Grátis aqui! E descubra as suas oportunidades e desafios do ano, as previsões para o amor, carreira, finanças e muito mais.

Libra (23/09 – 22/10) Para o signo de Libra, questões do dia a dia podem causar desconforto por conta da Lua em oposição a Saturno na área de rotinas e crises. Tente aliviar as responsabilidades e priorize conforto emocional, como sinaliza a Lua em harmonia com Júpiter e Marte.

Escorpião (23/10 – 21/11) Signo de Escorpião, neste sábado, o céu indica que a discordância de ideias nas suas redes pode estremecer relações. A oposição Lua-Saturno valoriza a cortesia e empatia.

Sagitário (22/11 – 21/12) Para quem é de Sagitário, o céu indica a necessidade de equilibrar trabalho e momentos de descanso, prevenindo ansiedade e discordâncias em família. Incorpore prazeres na rotina, para seu bem-estar.

Capricórnio (22/12 – 19/01) Para o signo de Capricórnio, o sábado sugere a busca por diplomacia nos diálogos, pois críticas podem complicar as relações. Conviver com descontração é uma boa aposta, conforme apontam Lua, Júpiter e Marte.

Aquário (20/01 – 18/02) Para o signo de Aquário, desafios financeiros pedem atenção. O céu indica oportunidade para medidas preventivas em casa. Evite novas compras e otimize o que já tem, pois há chance de economia.