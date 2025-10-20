20/10/2025
Horóscopo de hoje, 20/10/2025 – Previsões para todos os signos

Ld5ZFNCn aries

Áries (21/03 – 19/04)

Para o signo de Áries, o céu indica uma semana de maior proximidade e calor nas relações pessoais. O Sol chega na área íntima, favorecendo cuidados com o patrimônio. A Lua nova se opõe ao seu signo e migra para o campo do trabalho, impulsionando parcerias ambiciosas.

rj24b0Ke touro

Touro (20/04 – 20/05)

O signo de Touro terá uma semana favorável para articulação interpessoal, com possíveis oportunidades de parcerias surgindo conforme o Sol ilumina a área de relacionamentos. Junto a isso, a Lua nova indica um bom momento para diversificar a rotina e buscar bem-estar.

8xgr4mGq gemeos

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Para o signo de Gêmeos, o céu indica mais disposição no dia a dia. Temos a Lua renovando conexões com pessoas próximas, trazendo um impulso para parcerias. Aproveite para priorizar os bons momentos com quem você ama, pois é um bom momento para refletir sobre o quanto você se dedica ao seu relacionamento afetivo.

xxVtahXy cancer

Câncer (21/06 – 22/07)

Para o signo de Câncer, o Sol se destaca ao entrar na área social nesta segunda-feira, indicando chances de se sentir mais descontraído e solidário em interações coletivas. A Lua começa na fase nova e na área familiar, chegando na área de relacionamentos até o fim da semana, um cenário que pode trazer renovação aos vínculos íntimos e de confiança.

Am1JrKGw leao

Leão (23/07 – 22/08)

Para o signo de Leão, a semana traz mais aconchego familiar e disposição para organizar a casa. Projetos rotineiros ganham impulso com a Lua. Aproveite esse período para enfrentar possíveis desafios amorosos, contando com mais lucidez emocional para se manter firme nos momentos afetivos.

kSmB46Fk virgem

Virgem (23/08 – 22/09)

Para o signo de Virgem, o céu indica uma boa semana para contatos pessoais e diálogos, já que o Sol chega na área comunicativa. Há chances de maior sensibilidade no setor amoroso, gerando um clima de equilíbrio emocional.

NvGYNhYX libra

Libra (23/09 – 22/10)

Para o signo de Libra, a semana inicia com o Sol destacando sua área material, indicando um momento de generosidade e iniciativa na administração da vida cotidiana. A Lua, em sua fase nova e no seu signo, sugere um momento favorável para valorizar experiências que alinham com sua identidade e origem.

2K1MBDfR escorpiao

Escorpião (23/10 – 21/11)

Para o signo de Escorpião, o céu indica um realce da personalidade e da forte autoestima, contribuindo para a busca de suas metas. Há chances de revisões valiosas na área de crise, que desembocam em uma fase de mais liberdade mental.

YmGasExD sagitario

Sagitário (22/11 – 21/12)

Para o signo de Sagitário, o céu sugere que situações do passado mal compreendidas podem se tornar mais claras, melhorando o presente. Há a possibilidade de um crescimento na área material através da cooperação em grupo.

6iYJu7XZ capricornio

Capricórnio (22/12 – 19/01)

Para o signo de Capricórnio, a entrada do Sol na área das amizades nesta segunda-feira, 20/10, sinaliza um bom momento para investir nas conexões fraternas. A Lua nova começa na casa do trabalho, e ao longo da semana, ao chegar ao seu signo, sugere uma confiança renovada para focar em suas aspirações profissionais.

tOelpnCT aquario

Aquário (20/01 – 18/02)

Para o signo de Aquário, o céu indica possibilidades de crescimento profissional, com o Sol iluminando a área de trabalho. Há também a chance de resgatar recursos interiores para superar desafios. No amor, pode ser um bom momento para fortalecer laços e investir em momentos a dois.

Tlq1Xsoa

Peixes (19/02 – 20/03)

Para o signo de Peixes, o céu indica que esta semana pode ser um bom momento para dinamizar seus horizontes existenciais com experiências únicas. Com a Lua na fase nova, há chance de renovação na área íntima e social. No amor, expressar seus sentimentos pode fortalecer o vínculo.

