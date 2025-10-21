Horóscopo de hoje, 21/10/2025 – Previsões para todos os signos

Áries (21/03 – 19/04) Para o signo de Áries, esta terça-feira traz chances de transformações nos relacionamentos. O céu sugere que você poderá ver aspectos positivos nos outros que geralmente não nota. No trabalho, tenha cuidado para não deixar a competição afetar suas parcerias.

Touro (20/04 – 20/05) O céu para o signo de Touro aponta iniciativas inovadoras na área cotidiana, transformando a rotina em algo mais prazeroso e funcional. A dica é alinhar suas ideias com pessoas do seu entorno para evitar obstáculos.

Gêmeos (21/05 – 20/06) Para o signo de Gêmeos, o céu indica um dia especial para interação social e fazer novos contatos. Seja cauteloso com gastos no lazer.

Câncer (21/06 – 22/07) Para o signo de Câncer, a terça-feira promete harmonia no lar, ideal para valorizar o que te faz feliz e renovar a casa. Cuidado para respeitar a privacidade dos outros.

Leão (23/07 – 22/08) Para o signo de Leão, o céu indica uma explosão de ideias, potencializando os objetivos e projetos em andamento. O diálogo pode ser crucial, principalmente com a Lua Nova favorecendo a área da comunicação. Enfrentar desafios sem transformá-los em obstáculos pode ser um caminho, mesmo com a tensão de Júpiter.

Virgem (23/08 – 22/09) Para o signo de Virgem, o céu indica criatividade em alta no gerenciamento prático da vida e recursos, trazendo originalidade nas atitudes e sustentabilidade no cotidiano. Pode ser um bom momento para ser generoso, mas atenção para não ser explorado devido ao clima com Júpiter.

Libra (23/09 – 22/10) Hoje para os librianos, o céu indica uma busca por novidades e uma valorização dos próprios talentos e da imagem pessoal, graças à passagem da Lua Nova pelo signo. A área profissional pode vir com desafios, mas o foco deve ser na resolução deles, conforme indica Júpiter.

Escorpião (23/10 – 21/11) Para o signo de Escorpião, a terça-feira pede cautela. Com a Lua Nova, há chances de recomeço mesmo diante de dificuldades, porém, cuidado para não agir por impulso, especialmente em função do Sol em conjunção com Júpiter.

Sagitário (22/11 – 21/12) O céu acena para um momento de profunda renovação para o signo de Sagitário, sugerindo que priorize a solidariedade e os laços fraternos. Contudo, atente-se às limitações financeiras que podem surgir.

Capricórnio (22/12 – 19/01) Para o signo de Capricórnio, o céu indica a possibilidade de um momento de renovar vocações na área profissional. Podendo ser oportuno para abraçar causas que condizem com seus ideais de carreira. Porém, cuidado para não negligenciar compromissos já existentes.

Aquário (20/01 – 18/02) Para o signo de Aquário, o céu indica renovação nos valores pessoais com a Lua Nova. Isso dará características de sonhos de uma vida melhor. Dica: crie oportunidades, não espere que elas cheguem sozinhas – isso é ainda mais relevante com a tensão para com Júpiter, que sinaliza crucial manter a rotina em dia.