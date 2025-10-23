23/10/2025
Horóscopo de hoje, 23/10/2025 – Previsões para todos os signos

Escrito por Portal Leo Dias
Áries (21/03 – 19/04)

Para o signo de Áries, o céu indica chances de desenvolvimento pessoal material e emocional nesta quinta-feira. Desafios em seu círculo de amizades podem surgir, trazendo a oportunidade de fortalecer as relações de confiança e se libertar das abusivas.

Touro (20/04 – 20/05)

Para Touro, o Sol indica uma fase de mais atenção aos conviventes, o que pode trazer momentos calorosos e fortalecer laços. Já no trabalho, tensões podem surgir – exigindo inteligência emocional para lidar.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Para o signo de Gêmeos, o céu indica vitalidade e dinamismo na rotina e saúde. Sua capacidade analítica pode estar apurada, contribuindo para um gerenciamento eficaz. Pode haver situações imprevistas por causa de Plutão, exigindo resiliência.

Câncer (21/06 – 22/07)

Para o signo de Câncer, o céu sugere que interações sociais e troca de conhecimentos estão favorecidos pela presença do Sol. Porém, mantenha critério ao se expor, buscando experiências qualitativas com pessoas confiáveis.

Leão (23/07 – 22/08)

Para o signo de Leão, o Sol indica calor e conexão na área doméstica, trazendo foco à vida familiar e aos vínculos íntimos. Desafios complexos com pessoas próximas podem necessitar estratégias conjuntas.

Virgem (23/08 – 22/09)

Para o signo de Virgem, a entrada do Sol na área da comunicação indica um desejo de aprender e trocar experiências, fundamental para aprimorar projetos em andamento. Use o bom senso ao compartilhar suas conquistas.

Libra (23/09 – 22/10)

Para o signo de Libra, o céu indica possibilidades de investimento com a entrada do Sol na área financeira. Aproveite para aperfeiçoar suas habilidades de gestão e tomar decisões seguras. Evite ouvir conselhos de pessoas não experientes na área, especialmente devido à tensão com Plutão.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Para o signo de Escorpião, o céu indica um período de destaque para o carisma e a dinâmica pessoal, com chances de projeção das suas ideias. Porém, recomenda-se organizar bem as ações, evitando agir de improviso.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Para o signo de Sagitário, o sol indica uma chance de maior consciência sobre os aspectos frágeis da vida, pedindo dedicação para superar desafios. Manter a discrição pode ser útil para evitar interferências externas. Atenção ao seu relacionamento amoroso também é indicado.

Capricórnio (22/12 – 19/01)

Para o signo de Capricórnio, o céu indica maior envolvimento nas amizades. As afinidades ganham destaque, enquanto as diferenças podem ser vistas como complementares. Na carreira, é preferível evitar confrontos com superiores.

Aquário (20/01 – 18/02)

Para o signo de Aquário, o céu indica uma fase positiva no trabalho, com chances de crescimento profissional. Esteja disposto a encarar desafios com resiliência.

Peixes (19/02 – 20/03)

Para o signo de Peixes, o dia indica expansão de interesses no campo espiritual e vê chance de maior conexão com sua vocação e fé. No profissional, é um bom momento para buscar aprimoramento, valorizando os estudos.

