Horóscopo de hoje, 24/10/2025 – Previsões para todos os signos

Áries (21/03 – 19/04)
Para o signo de Áries, o céu indica que certos pensamentos do passado podem vir à tona. Tente não se apegar a fatos desagradáveis que já aconteceram, pois podem comprometer a sua autoconfiança. Valorize a segurança dos afetos em sua vida.
Touro (20/04 – 20/05)
Para o signo de Touro, o céu indica prudência nos gastos impulsivos e evita compensações externas. O conforto do lar pode ser mais satisfatório.
Gêmeos (21/05 – 20/06)
Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma fase de contrastes em seus relacionamentos, que podem levar a conflitos. O indicado é se mostrar aberto e flexível para equilibrar os interesses envolvidos.
Câncer (21/06 – 22/07)
Para o signo de Câncer, o céu indica terrenos incertos nas relações de trabalho, sugerindo um possível choque de interesses. Recomenda-se lidar com as mudanças delicadamente, pois há resistência. Mostre empatia e solidariedade.
Leão (23/07 – 22/08)
Para o signo de Leão, a sexta-feira proporciona chances de rotas novas em seu lazer, graças à oposição Lua-Urano. Porém, cuidado para não se desviar de seus planos originais nem se encantar por ilusões. Há um bom momento para interações culturais, com o aspecto positivo entre Lua e Vênus.
Virgem (23/08 – 22/09)
Para o signo de Virgem, o céu indica que o dia será desafiador na rotina, principalmente na área família-trabalho, com alguma sobrecarga. Não se deixe abalar, acredite e use sua criatividade para superar obstáculos materiais.
Libra (23/09 – 22/10)
Para o signo de Libra, o céu indica que pode ter mais críticas do que o normal, levando a impaciência e defensiva. Tente usar empatia e inteligência emocional na defesa de seus interesses.
Escorpião (23/10 – 21/11)
Para o signo de Escorpião, esta sexta-feira indica que seja cauteloso com finanças. O céu sugere que a objetividade pode estar prejudicada, o ideal é evitar gastos desnecessários e economizar. Aproveite para cultivar sua tranquilidade emocional.
Sagitário (22/11 – 21/12)
O céu indica que para o signo de Sagitário pode ser um dia desafiador nos laços emocionais. Há chance de enfrentar conflitos em suas parcerias, então procure evitar confrontos e manejar as diferenças diplomacia.
Capricórnio (22/12 – 19/01)
Para o signo de Capricórnio, o céu indica chance de maior reatividade, podendo desestabilizar frente a desafios e levar a atitudes precipitadas. Lide com isso sendo paciente e avaliando situações com cuidado. Criatividade pode ser aliada à economia doméstica.
Aquário (20/01 – 18/02)
Para o signo de Aquário, o céu indica possíveis tensões em relações sociais e grupais. Mantenha uma postura neutra e diplomática para evitar conflitos.
Peixes (19/02 – 20/03)
No signo de Peixes, o céu indica possíveis surpresas nas áreas de trabalho e família, possivelmente gerando algum estresse. Manter a calma emocional pode ser crucial.