25/10/2025
Horóscopo de hoje, 25/10/2025 – Previsões para todos os signos

Escrito por Portal Leo Dias
Ld5ZFNCn aries

Áries (21/03 – 19/04)

Para o signo de Áries, o sábado pode trazer desafios para equilibrar sonhos e realidade – é importante aprender com as adversidades.

rj24b0Ke touro

Touro (20/04 – 20/05)

Para o signo de Touro neste sábado, o céu aponta que bloqueios internos podem surgir, afetando sua extroversão e interação social. Pode ser um bom momento para se concentrar em atividades introspectivas que ajudem a recuperar sua autoconfiança.

8xgr4mGq gemeos

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Para o signo de Gêmeos, o céu indica um período de desafios nos relacionamentos, em particular no trabalho. É hora de estabelecer limites com tato e elegância. Já na vida a dois, sinaliza o momento para colocar o coração em foco.

xxVtahXy cancer

Câncer (21/06 – 22/07)

Para o signo de Câncer, o céu sugere a necessidade de organizar a rotina diária para aliviar o estresse mental e emocional. Pode ser um bom momento para melhorar a comunicação com quem convive.

Am1JrKGw leao

Leão (23/07 – 22/08)

Para o signo de Leão, o sábado sugere uma busca por satisfação e compensação emocional em atividades sociais. O céu indica que será preciso ter cuidado com os limites, inclusive financeiros, para evitar imprudências.

kSmB46Fk virgem

Virgem (23/08 – 22/09)

Para o signo de Virgem, o céu indica que haverá um descompasso entre o esperado e o que seus familiares podem oferecer, gerando possíveis frustrações. É um bom momento para respeitar o espaço e a privacidade de todos.

NvGYNhYX libra

Libra (23/09 – 22/10)

Para o signo de Libra, o céu indica que poderão surgir desafios na comunicação e na expressão emocional neste sábado. Tente manter a imparcialidade e evite ser crítico.

2K1MBDfR escorpiao

Escorpião (23/10 – 21/11)

Para o signo de Escorpião, o sábado pode trazer desafios na área financeira, exigindo mais planejamento e equilíbrio entre as ambições e sentimentos, com Lua, Saturno e Netuno no céu.

YmGasExD sagitario

Sagitário (22/11 – 21/12)

O céu deste sábado sinaliza uma fase de instabilidade para o signo de Sagitário. Lidar com adversidades do cotidiano pode exigir uma dose extra de paciência. É essencial avaliar racionalmente como manter a rotina em andamento.

6iYJu7XZ capricornio

Capricórnio (22/12 – 19/01)

Para o signo de Capricórnio, o céu sugere um sábado desafiador com possíveis impactos emocionais. Recomenda-se usar a racionalidade e a prática, evitando pensamentos negativos.

tOelpnCT aquario

Aquário (20/01 – 18/02)

Signo de Aquário, o céu indica que possíveis desentendimentos marcam a área de amizades no sábado. Use de empatia para gerar oportunidades de conversa e alinhar interesses.

Tlq1Xsoa

Peixes (19/02 – 20/03)

Para o signo de Peixes neste sábado, possíveis contratempos nas parcerias profissionais podem surgir, indicando a necessidade de equilíbrio entre o que se espera e a realidade. Há chance de valorizar o que pode ser concretizado, e de manejar expectativas que possam causar pressão.

