Horóscopo de hoje, 25/10/2025 – Previsões para todos os signos

Áries (21/03 – 19/04) Para o signo de Áries, o sábado pode trazer desafios para equilibrar sonhos e realidade – é importante aprender com as adversidades.

Touro (20/04 – 20/05) Para o signo de Touro neste sábado, o céu aponta que bloqueios internos podem surgir, afetando sua extroversão e interação social. Pode ser um bom momento para se concentrar em atividades introspectivas que ajudem a recuperar sua autoconfiança.

Gêmeos (21/05 – 20/06) Para o signo de Gêmeos, o céu indica um período de desafios nos relacionamentos, em particular no trabalho. É hora de estabelecer limites com tato e elegância. Já na vida a dois, sinaliza o momento para colocar o coração em foco.

Câncer (21/06 – 22/07) Para o signo de Câncer, o céu sugere a necessidade de organizar a rotina diária para aliviar o estresse mental e emocional. Pode ser um bom momento para melhorar a comunicação com quem convive.

Leão (23/07 – 22/08) Para o signo de Leão, o sábado sugere uma busca por satisfação e compensação emocional em atividades sociais. O céu indica que será preciso ter cuidado com os limites, inclusive financeiros, para evitar imprudências.

Virgem (23/08 – 22/09) Para o signo de Virgem, o céu indica que haverá um descompasso entre o esperado e o que seus familiares podem oferecer, gerando possíveis frustrações. É um bom momento para respeitar o espaço e a privacidade de todos.

Libra (23/09 – 22/10) Para o signo de Libra, o céu indica que poderão surgir desafios na comunicação e na expressão emocional neste sábado. Tente manter a imparcialidade e evite ser crítico.

Escorpião (23/10 – 21/11) Para o signo de Escorpião, o sábado pode trazer desafios na área financeira, exigindo mais planejamento e equilíbrio entre as ambições e sentimentos, com Lua, Saturno e Netuno no céu.

Sagitário (22/11 – 21/12) O céu deste sábado sinaliza uma fase de instabilidade para o signo de Sagitário. Lidar com adversidades do cotidiano pode exigir uma dose extra de paciência. É essencial avaliar racionalmente como manter a rotina em andamento.

Capricórnio (22/12 – 19/01) Para o signo de Capricórnio, o céu sugere um sábado desafiador com possíveis impactos emocionais. Recomenda-se usar a racionalidade e a prática, evitando pensamentos negativos.

Aquário (20/01 – 18/02) Signo de Aquário, o céu indica que possíveis desentendimentos marcam a área de amizades no sábado. Use de empatia para gerar oportunidades de conversa e alinhar interesses.