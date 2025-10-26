26/10/2025
Horóscopo de hoje, 26/10/2025 – Previsões para todos os signos

Escrito por Portal Leo Dias
horoscopo-de-hoje,-26/10/2025-–-previsoes-para-todos-os-signos
Ld5ZFNCn aries

Áries (21/03 – 19/04)

Para o signo de Áries, o céu indica senso de responsabilidade aguçado em sua área profissional, trazendo prazeres nas tarefas cotidianas. Um bom momento para se voltar ao autoconhecimento, buscando respostas internas para seus medos e anseios.

rj24b0Ke touro

Touro (20/04 – 20/05)

O domingo para o signo de Touro indica um período de maior conexão e cumplicidade com pessoas queridas. Com Sol e Lua se mostrando favoráveis, pode ser um dia prazeroso para compartilhar desejos e projetos futuros.

8xgr4mGq gemeos

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Para o signo de Gêmeos, o céu indica um domingo de harmonia interior. O conforto de casa e a tranquilidade da rotina proporcionarão um clima agradável para relaxar. Que tal aproveitar com amigos e familiares?

xxVtahXy cancer

Câncer (21/06 – 22/07)

Para o signo de Câncer, o céu indica que o domingo é um bom dia para se socializar e compartilhar bons momentos. A generosidade e a gratidão dão o tom do seu dia, possibilitando a criação de laços fortes e duradouros.

Am1JrKGw leao

Leão (23/07 – 22/08)

Para o signo de Leão, o alinhamento positivo entre Sol e Lua favorece uma experiência agradável em ambientes domésticos, fortalecendo ainda mais os vínculos emocionais. Este equilíbrio tem potencial para reforçar sua estabilidade emocional e autoestima.

kSmB46Fk virgem

Virgem (23/08 – 22/09)

Para o signo de Virgem, o céu indica um domingo propício para encontros com amigos e trocas culturais graças à harmonia entre o Sol e a Lua. Isso pode facilitar o diálogo sobre assuntos compartilhados, fortalecendo os laços.

NvGYNhYX libra

Libra (23/09 – 22/10)

O céu indica que o signo de Libra enxergará melhor caminhos para estabilizar a vida, a partir da utilização criativa do pensamento nas ações cotidianas. Pode ser um bom momento para aprimorar a gestão do lar.

2K1MBDfR escorpiao

Escorpião (23/10 – 21/11)

Para o signo de Escorpião, o domingo promete leveza na comunicação e uma boa interação com as pessoas. Aproveite sua simpatia natural para se aproximar de quem você tem interesse. Culturais podem acrescentar um charme ao seu dia.

YmGasExD sagitario

Sagitário (22/11 – 21/12)

Para os do signo de Sagitário, este domingo parece trazer um clima de paz emocional e segurança, graças a um cotidiano bem ajustado que pode auxiliar a lidar com os desafios recentes. Reforçar a confiança em si mesmo pode ser determinante para decisões prudentes.

6iYJu7XZ capricornio

Capricórnio (22/12 – 19/01)

Para o signo de Capricórnio, o céu sugere um domingo de intensa comunicação e fortalecimento nos relacionamentos, sobretudo na área das amizades. Pode ser um bom momento para discutir assuntos de grande interesse.

tOelpnCT aquario

Aquário (20/01 – 18/02)

Para o signo de Aquário, o céu indica uma alta capacidade de gestão diante de oportunidades e desafios na área profissional, o que pode aumentar a produtividade. Manter a tranquilidade contribui para a coesão das parcerias e para o bom humor.

Tlq1Xsoa

Peixes (19/02 – 20/03)

Para o signo de Peixes neste domingo, o céu indica uma forte possibilidade de bons momentos em atividades intelectuais em grupo e passeios culturais. Valorize suas amizades genuínas e locais acolhedores.

