Horóscopo de hoje, 27/10/2025 – Previsões para todos os signos

Áries (21/03 – 19/04)
Para o signo de Áries, o céu indica uma postura mental dinâmica e abertura a oportunidades. Valorize seus talentos e vocações conforme Mercúrio entra na área espiritual. Generosidade aflora com a Lua Crescente na área de amizades.
Touro (20/04 – 20/05)
Para o signo de Touro, a segunda-feira indica uma fase de introspecção e autoconhecimento, com a ajuda de pensamentos bem organizados. Mercúrio instiga a clareza na área íntima. A Lua Crescente na área profissional aumenta sua disposição para o trabalho.
Gêmeos (21/05 – 20/06)
Para o signo de Gêmeos, o céu indica chance de mais sociabilidade e engajamento intelectual nos grupos que interessa, graças a Mercúrio na área dos relacionamentos. Aproveite para trocar ideias e planejar ações juntas. A Lua Crescente traz mais confiança e mente aberta, facilitando as interações.
Câncer (21/06 – 22/07)
Para o signo de Câncer, na segunda-feira, o céu indica que pode ser um bom momento para se envolver mais nas rotinas de casa e trabalho, favorecendo o planejamento de atividades. Seja aberto e colaborativo.
Leão (23/07 – 22/08)
Para o signo de Leão, o céu indica melhoria na área de comunicação com Mercúrio em destaque, favorecendo diálogos e consensos. A Lua Crescente também reforça esse quadro na área dos relacionamentos.
Virgem (23/08 – 22/09)
Para o signo de Virgem, o céu indica uma forte ligação com a família e a casa, favorecendo a organização doméstica. Momento ideal para adotar atitudes originais e proativas, especialmente com a Lua Crescente na área do dia a dia.
Libra (23/09 – 22/10)
O céu indica que, para o signo de Libra, pode ser um bom momento para utilizar seus dotes comunicativos, principalmente na área das ideias. A tendência é de um contexto prazeroso na área social, beneficiando encontros.
Escorpião (23/10 – 21/11)
Para o signo de Escorpião, o céu indica que é um bom momento para ser objetivo e prático nos desafios do dia a dia, com Mercúrio entrando na área material. Com a Lua Crescente na área familiar, as demandas ficam em destaque, mas lembre-se de descansar.
Sagitário (22/11 – 21/12)
Para o signo de Sagitário, o céu sugere um momento de maior estrutura no pensar graças à chegada de Mercúrio em seu signo. Isso pode aumentar sua habilidade para ponderar e expressar ideias. Com a Lua Crescente na área da comunicação, sua habilidade no trato com outros pode se fortalecer, mas lembre-se de ser discreto quando for preciso.
Capricórnio (22/12 – 19/01)
Para o signo de Capricórnio, o céu indica maior consciência dos desafios com pensamento articulado, favorecendo a superação de obstáculos. Com Mercúrio na área de crise, pode ser um bom momento para agir. A Lua Crescente promove proatividade na casa material, mas atenção aos gastos impulsivos.
Aquário (20/01 – 18/02)
Signo de Aquário, o céu indica que hoje é um bom dia para fortalecer seus laços nas amizades e grupos que participa. A Lua Crescente em seu signo intensifica sua espontaneidade, mas é importante estabelecer limites.
Peixes (19/02 – 20/03)
Para o signo de Peixes, o céu indica uma semana promissora em sua carreira, com Mercúrio indicando a necessidade de planejamentos e ações estruturadas para alcançar seus objetivos. Mesmo com desafios à vista, mantenha a calma, especialmente com a Lua Crescente na área de crise.