Horóscopo de hoje, 28/10/2025 – Previsões para todos os signos

Áries (21/03 – 19/04) Para o signo de Áries, o céu sinaliza desafios emocionais que podem atrapalhar sua estabilidade e parcerias. Ações impulsivas surgem, causando problemas. Tente fazer acordos que cumpram as demandas do momento e em caso de dificuldades, melhor não pressionar.

Touro (20/04 – 20/05) O céu indica que o signo de Touro pode ter um dia introspectivo, com chances de ver as coisas de maneira pessimista. Mas lembre-se: nem tudo é como parece. Portanto, não tire conclusões precipitadas e preze pela qualidade da sua imagem.

Gêmeos (21/05 – 20/06) O céu sugere atenção às relações sociais para o signo de Gêmeos, pois há chance de incompatibilidades provocarem tensões em grupos. Maneire sua postura menos acolhedora com amigos.

Câncer (21/06 – 22/07) Para o signo de Câncer, o céu indica necessidade de flexibilidade nos relacionamentos e comprometimento com o bem-estar de todos. Diplomacia pode ser crucial no trabalho para evitar conflitos em projetos coletivos.

Leão (23/07 – 22/08) Para o signo de Leão, o céu indica uma terça-feira onde responsabilidades podem parecer pesadas. Com esforço e otimismo, é possível superar.

Virgem (23/08 – 22/09) Para o signo de Virgem, o céu indica um desejo crescente de se relacionar e divertir. No entanto, é importante evitar gastos desnecessários que possam abalar as finanças.

Libra (23/09 – 22/10) Para o signo de Libra, a terça-feira indica certo recolhimento por conta da Lua na área doméstica, podendo causar desconfortos sociais. Apesar de Vênus e Júpiter sugerirem atenção ao individual, lembre-se de valorizar a harmonia em suas relações.

Escorpião (23/10 – 21/11) Para o signo de Escorpião, o céu indica que será um momento delicado para produtividade em estudos e atividades que exigem foco. Expor ideias pode ser desafiador, então tenha critérios ao argumentar.

Sagitário (22/11 – 21/12) Para o signo de Sagitário, o céu indica que o convívio social pode estar mais tenso e é importante buscar um diálogo pacífico e aberto a acordos para aliviar a insegurança. N

Capricórnio (22/12 – 19/01) Para o signo de Capricórnio, a terça-feira pode indicar necessidade de organização na gestão cotidiana e de acordos em questões básicas.

Aquário (20/01 – 18/02) Para o signo de Aquário, o céu indica possíveis frustrações ecoando nas ações e pensamentos. Manter o foco nas rotinas e um convívio pacífico pode ser a chave.