29/10/2025
Horóscopo de hoje, 29/10/2025 – Previsões para todos os signos

Ld5ZFNCn aries

Áries (21/03 – 19/04)

No signo de Áries, o céu indica que a Lua Crescente, em encontro com Plutão e Urano, amplia a percepção das pessoas e a valorização da diversidade. No entanto, a tendência é de desafios na área íntima.

rj24b0Ke touro

Touro (20/04 – 20/05)

Para o signo de Touro, o céu indica maior envolvimento no trabalho, valorização pessoal e desejo de conquista. Cuidado para que o individualismo não prejudique suas parcerias. No amor, adote posturas mais sensatas e evite o orgulho para resolver problemas cotidianos.

8xgr4mGq gemeos

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Para o signo de Gêmeos, o céu indica um forte desejo de crescimento, motivado por suas capacidades. A Lua Crescente na área espiritual forma um trígono com Plutão e Urano, mas fique atento às responsabilidades diárias. No amor, seja natural e incisivo para fortalecer a relação.

xxVtahXy cancer

Câncer (21/06 – 22/07)

Para o signo de Câncer, o céu indica uma necessidade de mudança hoje. As ambições poderão ser acompanhadas de ideias audaciosas, mas é importante amadurecer e planejar bem antes de realizar algo.

Am1JrKGw leao

Leão (23/07 – 22/08)

Para o signo de Leão, o céu sugere um impacto positivo nos grupos, fomentando suas ambições. No ambiente doméstico, ponderar conflitos antes de inovar é a indicação.

kSmB46Fk virgem

Virgem (23/08 – 22/09)

Para o signo de Virgem, o céu indica desenvoltura na gestão de rotinas, potencializando mudanças positivas. Atente-se ao consenso coletivo.

NvGYNhYX libra

Libra (23/09 – 22/10)

Signo de Libra, há tendência para valorizar mais o lado prazeroso da vida, principalmente nas interações sociais. Pode haver experiências que ampliem sua percepção do mundo. É um bom momento para organizar o orçamento e evitar gastos desnecessários.

2K1MBDfR escorpiao

Escorpião (23/10 – 21/11)

O céu indica para o signo de Escorpião um grande potencial para melhorar a rotina da casa com novidades. Apenas lembra de não assumir mais do que pode.

YmGasExD sagitario

Sagitário (22/11 – 21/12)

Para o signo de Sagitário, o céu indica uma busca por conhecimento a ser expandida, graças à Lua Crescente. Hoje pode ser um bom momento para exercer um pensamento crítico e transformador. Está na hora de se envolver mais em suas conexões afetivas, pois o céu aponta conflitos na vida amorosa. Ser cuidadoso com seus desafios íntimos é uma dica importante do dia.

6iYJu7XZ capricornio

Capricórnio (22/12 – 19/01)

O céu de hoje indica uma renovação no modo do signo de Capricórnio lidar com dinheiro, motivando você a explorar fontes diferentes de renda. No entanto, tenha cuidado para não deixar a ambição afetar sua vida pessoal.

tOelpnCT aquario

Aquário (20/01 – 18/02)

Para o signo de Aquário, a quarta-feira é um dia propício para mudanças positivas, indicado pelo encontro da Lua Crescente com Plutão em seu signo e conexões com Urano. Na área profissional, é aconselhável ter cautela e evitar ações extremas.

Tlq1Xsoa

Peixes (19/02 – 20/03)

Para o signo de Peixes, a Lua Crescente indica uma mudança de postura diante dos desafios, transformando-os em oportunidades. Riscos precisam de planejamento para evitar falhas. No amor, a prioridade é o romantismo.

