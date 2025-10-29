Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

Se acreditarmos demais em tudo, certamente cairemos em armadilhas e golpes, especialmente nas redes sociais. Por outro lado, quando a desconfiança se torna excessiva, destruímos o que há de mais precioso na convivência humana: a confiança, a lealdade e o vínculo saudável entre as pessoas.
O ser humano prospera em grupo, mas quando a confiança se desintegra, os laços se transformam em alianças baseadas em ódio e oportunismo — e isso nunca traz bons frutos.
Por isso, resgate e preserve em sua vida as pessoas com as quais seja possível manter laços genuínos de confiança, pois é desse equilíbrio que nasce uma convivência próspera e harmônica.
♈ ÁRIES (21/3 a 20/4)
Mesmo que reste algum ressentimento antigo, as circunstâncias não deixarão espaço para lamentações. Tudo anda muito veloz — aproveite a maré e siga o fluxo.
♉ TOURO (21/4 a 20/5)
Deixe que os bons sentimentos se manifestem com a mesma força com que, em outros momentos, expressa irritação. Gentileza e afeto fortalecem os relacionamentos.
♊ GÊMEOS (21/5 a 20/6)
Evite confiar em promessas grandiosas. Aproxime-se de pessoas práticas e objetivas — são elas que realmente o ajudarão a avançar em suas metas.
♋ CÂNCER (21/6 a 21/7)
Quando tudo é dito com clareza, os acordos fluem naturalmente. Caso contrário, a névoa da confusão pode comprometer os resultados.
♌ LEÃO (22/7 a 22/8)
Nem todo sorriso é sincero. Use sua intuição para perceber o que está por trás da simpatia aparente e aja com astúcia e prudência.
♍ VIRGEM (23/8 a 22/9)
Palavras duras podem ser necessárias, mas cuidado para não transformar a franqueza em hábito. A empatia é sua melhor ferramenta de comunicação.
♎ LIBRA (23/9 a 22/10)
Em tempos antigos, um aperto de mãos bastava para firmar um acordo. Hoje, a confiança precisa vir acompanhada de garantias — e de discernimento.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Sua alma parece dura, mas o que há é urgência em ver promessas cumpridas. Siga firme, sem tentar mudar o ritmo natural dos acontecimentos.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Mesmo sendo uma pessoa otimista e simpática, uma dor interior pode torná-lo mais reservado hoje. Cuide de si e evite reprimir emoções.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)
O dever chama. Faça o que precisa ser feito, independentemente da aprovação alheia. A necessidade, não o desejo, guia os destinos.
♒ AQUÁRIO (21/1 a 19/2)
Cuidado para que o entusiasmo coletivo não o sobrecarregue. Dividir tarefas e responsabilidades é essencial para manter o equilíbrio nas relações.
♓ PEIXES (20/2 a 20/3)
O dia traz energia produtiva. Aproveite para adiantar pendências e recuperar o tempo perdido — o momento é ideal para colocar a vida em ordem.
Fonte: Correio Braziliense / Oscar Quiroga
✍️ Redigido por ContilNet