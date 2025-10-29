Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

Se acreditarmos demais em tudo, certamente cairemos em armadilhas e golpes, especialmente nas redes sociais. Por outro lado, quando a desconfiança se torna excessiva, destruímos o que há de mais precioso na convivência humana: a confiança, a lealdade e o vínculo saudável entre as pessoas.

O ser humano prospera em grupo, mas quando a confiança se desintegra, os laços se transformam em alianças baseadas em ódio e oportunismo — e isso nunca traz bons frutos.

Por isso, resgate e preserve em sua vida as pessoas com as quais seja possível manter laços genuínos de confiança, pois é desse equilíbrio que nasce uma convivência próspera e harmônica.

♈ ÁRIES (21/3 a 20/4)

Mesmo que reste algum ressentimento antigo, as circunstâncias não deixarão espaço para lamentações. Tudo anda muito veloz — aproveite a maré e siga o fluxo.

♉ TOURO (21/4 a 20/5)

Deixe que os bons sentimentos se manifestem com a mesma força com que, em outros momentos, expressa irritação. Gentileza e afeto fortalecem os relacionamentos.

♊ GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Evite confiar em promessas grandiosas. Aproxime-se de pessoas práticas e objetivas — são elas que realmente o ajudarão a avançar em suas metas.

♋ CÂNCER (21/6 a 21/7)

Quando tudo é dito com clareza, os acordos fluem naturalmente. Caso contrário, a névoa da confusão pode comprometer os resultados.

♌ LEÃO (22/7 a 22/8)

Nem todo sorriso é sincero. Use sua intuição para perceber o que está por trás da simpatia aparente e aja com astúcia e prudência.

♍ VIRGEM (23/8 a 22/9)

Palavras duras podem ser necessárias, mas cuidado para não transformar a franqueza em hábito. A empatia é sua melhor ferramenta de comunicação.

♎ LIBRA (23/9 a 22/10)

Em tempos antigos, um aperto de mãos bastava para firmar um acordo. Hoje, a confiança precisa vir acompanhada de garantias — e de discernimento.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Sua alma parece dura, mas o que há é urgência em ver promessas cumpridas. Siga firme, sem tentar mudar o ritmo natural dos acontecimentos.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Mesmo sendo uma pessoa otimista e simpática, uma dor interior pode torná-lo mais reservado hoje. Cuide de si e evite reprimir emoções.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O dever chama. Faça o que precisa ser feito, independentemente da aprovação alheia. A necessidade, não o desejo, guia os destinos.

♒ AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Cuidado para que o entusiasmo coletivo não o sobrecarregue. Dividir tarefas e responsabilidades é essencial para manter o equilíbrio nas relações.

♓ PEIXES (20/2 a 20/3)

O dia traz energia produtiva. Aproveite para adiantar pendências e recuperar o tempo perdido — o momento é ideal para colocar a vida em ordem.

Fonte: Correio Braziliense / Oscar Quiroga

✍️ Redigido por ContilNet