Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira

Data estelar: Marte e Júpiter em trígono

A deusa Justiça, outrora cega para agir com imparcialidade, hoje parece enxergar demais — um olho no peixe, outro no gato. A perda da neutralidade que sustentava seu poder acelera a decadência da civilização como a conhecemos, pois a Lei, último refúgio contra a corrupção, tem funcionado de forma desigual: rígida para os que pouco possuem e maleável para quem tem recursos.

Enquanto os que trilham o caminho da retidão são desestimulados, prosperam os que agem à margem da ética. Mas os astros lembram que cada ação tem um retorno — e o equilíbrio cósmico sempre se restabelece.

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Momento ideal para colocar os sentimentos em ordem. Tire um tempo para si, evite reações impulsivas e permita que a calma mostre o que realmente importa.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

A verdadeira justiça contempla o bem coletivo. Se suas ações não beneficiam o grupo, é sinal de que algo precisa ser revisto.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Hora de atualizar pendências e cumprir promessas. Evite distrações e aproveite o fluxo de boa vontade que o Universo oferece.

♋ Câncer (21/6 a 21/7)

Alguns momentos exigem firmeza. Mesmo que pareça rude, agir com determinação agora trará alívio e progresso mais à frente.

♌ Leão (22/7 a 22/8)

Os astros favorecem o início de novos projetos. Aproveite coincidências e oportunidades — mesmo em caráter de teste, vale tentar.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Conversas discretas começam a ganhar força. O momento é propício para negociações e parcerias que visam um futuro mais sólido.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Fim das indecisões: você saberá o que fazer e agirá. Suas atitudes firmes trarão alívio e clareza, apesar dos conflitos internos.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Suas ações inspiram quem o observa. Use sua influência com responsabilidade, pois o que fizer ecoará em seu círculo social.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Nem tudo precisa ser compreendido agora. Permita-se sentir e viver o turbilhão emocional; logo, tudo fará sentido.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/1)

Laços sociais ganham intensidade. Pessoas novas e interessantes cruzam seu caminho — algumas para parcerias, outras por destino.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

A espera pelo “momento ideal” pode ser uma armadilha. Faça o que for possível agora; o progresso nasce da ação, não da espera.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Com fé e princípios firmes, sua alma estará protegida. Mesmo que arrisque, sua intuição o guiará com segurança pelo caminho certo.

Fonte: Horóscopo por Oscar Quiroga / Correio Braziliense

✍️ Redigido por ContilNet