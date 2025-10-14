Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta terça-feira

Data estelar: Vênus em trígono com Urano e Plutão

Até as 7h46 (horário de Brasília), a Lua transita Vazia por Câncer, e, a partir desse horário, ingressa em Leão, somando-se à configuração de Vênus, Urano e Plutão. Esse alinhamento cria uma janela de oportunidades até as 20h46, ideal para organizar pendências, iniciar projetos e colocar em prática planos que possam render grandes resultados.

Segundo Oscar Quiroga, tudo depende da coragem de agir e de superar o medo: “Este verdadeiro portal de oportunidade pode passar despercebido se não nos atrevermos a tomar as iniciativas pertinentes para que nossos anseios se tornem realidade.”

Confira a previsão para cada signo:

♈ Áries

Selecione bem as pessoas que servirão de referência para seus planos. No futuro, você terá de lidar com outras que talvez tentem minar o seu progresso. Mantenha firmeza e discernimento.

♉ Touro

Os detalhes fazem toda a diferença. É neles que mora o sucesso — ou o erro. Observe com atenção o que muitos ignoram, pois é ali que estará sua vantagem.

♊ Gêmeos

As facilidades do momento são genuínas. Confie e aproveite o sorriso da sorte: algumas portas se abrem quando a alma está leve e receptiva.

♋ Câncer

Tudo se resolve quando há conforto e segurança, mas o mundo nem sempre colabora. Seja paciente e preserve sua paz interior — o equilíbrio virá.

♌ Leão

Pensamentos contraditórios podem causar confusão. Não pare. Continue agindo — a ordem surgirá do caos.

♍ Virgem

O que é seu por merecimento não será perdido, apenas pode demorar. Caminhe com segurança, mesmo que os outros tentem atrasar seus planos.

♎ Libra

O caminho ainda não está traçado — você é quem o cria, passo a passo. A incerteza é parte da jornada, mas também uma grande oportunidade.

♏ Escorpião

Mantenha discrição e evite revelar suas intenções. Não minta, apenas preserve o silêncio estratégico. Logo, a verdade aparecerá naturalmente.

♐ Sagitário

Invista na vida social — boas conexões podem direcionar seu futuro. Sozinho você avança, mas com ajuda, vai mais longe.

♑ Capricórnio

Nem todo dia exige foco absoluto, mas hoje sim. A vida parece mais interessante do que o normal — aproveite o impulso cósmico.

♒ Aquário

Planeje novas aventuras e experiências que revigorem sua alma. O tédio não dura para sempre — algo empolgante está por vir.

♓ Peixes

É hora de ousar. O medo de errar pode impedir que você avance. Arrisque-se — a coragem será recompensada.

Fonte: Oscar Quiroga / Jornal O Globo

✍️ Redigido por ContilNet