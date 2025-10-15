Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta quarta-feira

Ânimo e desânimo

Data estelar: Lua míngua em Leão.

A intensidade de ontem contrasta com o humor de hoje. Se bateu o receio de ter perdido oportunidades, não alimente o desânimo: é só “maré baixa” revelando a praia — e outras ondas virão. Oscilar faz parte do humano e acompanha o compasso do universo. Perder uma chance acontece; a Vida é generosa em oferecer novas.

Signo a signo

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Entre acertos e tropeços, mantenha a alma impassível para não “bater cabeça” com o que resiste.

TOURO (21/4 a 20/5)

Segure gastos, mesmo com incentivos externos. Em breve, você verá que a economia foi sábia.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Aqueça bons pressentimentos no coração; mesmo “impossíveis”, elevam seu estado de ânimo.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

No labirinto de incertezas alheias, agarre-se à alegria — antídoto eficiente para o clima geral.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Promessas lindas existem, mas ainda sem lastro. O espírito prático é seu melhor guia hoje.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

O avanço depende de alianças certas. Menos esforço solo, mais força de grupo.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Facilidades seduzem, mas nem sempre entregam. Foque no que está ao seu alcance.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Elabore o impulso generoso antes de agir, para não transformar boa vontade em decepção.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Alegria é mágica — e confunde o juízo. Evite prometer “mundos e fundos” no embalo.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Cuidado para não herdar tarefas alheias. Defina limites enquanto os outros festejam.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

O futuro é promissor e trabalhoso. O progresso virá 90% do seu empenho, 10% da sorte.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Bem-estar não exige gastos altos. Poupar agora rende conforto maior adiante.

Fonte: Horóscopo por Oscar Quiroga / Correio Braziliense

✍️ Redigido por ContilNet