Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta quarta-feira

Ânimo e desânimo
Data estelar: Lua míngua em Leão.
A intensidade de ontem contrasta com o humor de hoje. Se bateu o receio de ter perdido oportunidades, não alimente o desânimo: é só “maré baixa” revelando a praia — e outras ondas virão. Oscilar faz parte do humano e acompanha o compasso do universo. Perder uma chance acontece; a Vida é generosa em oferecer novas.
Signo a signo
ÁRIES (21/3 a 20/4)
Entre acertos e tropeços, mantenha a alma impassível para não “bater cabeça” com o que resiste.
TOURO (21/4 a 20/5)
Segure gastos, mesmo com incentivos externos. Em breve, você verá que a economia foi sábia.
GÊMEOS (21/5 a 20/6)
Aqueça bons pressentimentos no coração; mesmo “impossíveis”, elevam seu estado de ânimo.
CÂNCER (21/6 a 21/7)
No labirinto de incertezas alheias, agarre-se à alegria — antídoto eficiente para o clima geral.
LEÃO (22/7 a 22/8)
Promessas lindas existem, mas ainda sem lastro. O espírito prático é seu melhor guia hoje.
VIRGEM (23/8 a 22/9)
O avanço depende de alianças certas. Menos esforço solo, mais força de grupo.
LIBRA (23/9 a 22/10)
Facilidades seduzem, mas nem sempre entregam. Foque no que está ao seu alcance.
ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Elabore o impulso generoso antes de agir, para não transformar boa vontade em decepção.
SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Alegria é mágica — e confunde o juízo. Evite prometer “mundos e fundos” no embalo.
CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)
Cuidado para não herdar tarefas alheias. Defina limites enquanto os outros festejam.
AQUÁRIO (21/1 a 19/2)
O futuro é promissor e trabalhoso. O progresso virá 90% do seu empenho, 10% da sorte.
PEIXES (20/2 a 20/3)
Bem-estar não exige gastos altos. Poupar agora rende conforto maior adiante.
Fonte: Horóscopo por Oscar Quiroga / Correio Braziliense
