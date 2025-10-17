Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

🌞 Prosperidade necessária

Data estelar: Sol e Júpiter em quadratura

Prosperar é necessário — mas não a qualquer custo.

A verdadeira prosperidade vai além do aspecto material e se fortalece quando é compartilhada com as pessoas ao seu redor.

Melhorar as condições de vida deve significar crescimento intelectual, emocional e espiritual, e não apenas o aumento das despesas ou o distanciamento de quem está ao seu lado.

Se a busca por prosperidade tornar você mais egoísta ou mesquinho, ela será apenas uma ilusão.

O verdadeiro ganho é aquele que amplia o entendimento sobre a vida e fortalece a alma.

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Emoções intensas e irresistíveis surgem diante do que acontece ao seu redor. Não evite o confronto, mas garanta que ele tenha utilidade e gere aprendizado.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

O clima é tenso e as pessoas parecem prontas para o embate. Respire fundo e evite discussões desnecessárias — não vale perder a calma por pouco.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Mantenha o foco em seus objetivos e dê um passo de cada vez. Mesmo pequenas ações podem aproximar você de sonhos maiores.

♋ Câncer (21/6 a 21/7)

Defenda seus interesses com firmeza. Se for preciso, bata na mesa — mas faça isso com propósito e equilíbrio para ser ouvido e respeitado.

♌ Leão (22/7 a 22/8)

A sensação de inquietação é real, mas nem tudo está sob seu controle. O mundo ao redor está em ebulição — compreenda isso antes de agir.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

As ideias surgem em ritmo acelerado. Escolha com cuidado o que colocar em prática — priorize o que for realmente possível e alinhado aos seus planos.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Evite compras por impulso. O momento pede racionalidade, mesmo diante das tentações. Reflita antes de agir — a vontade passa, as dívidas ficam.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Nem tudo pode ser tratado com razão. Algumas mudanças vêm do instinto — e, mesmo irracionais, podem transformar sua vida de forma positiva.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Guarde menos sentimentos e fale mais. Emoções reprimidas viram ressentimento e só trazem peso. Expresse o que sente com sabedoria.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/1)

Você pode não escolher com quem precisa lidar agora, mas pode escolher como reagir. Coopere e siga o fluxo — resistir só vai atrasar o progresso.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Aquilo que você costuma adiar pode ser feito hoje. Organize-se e aproveite o momento de energia favorável para concluir pendências.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Demonstre força sem precisar brigar. Postura firme e olhar seguro bastam para mostrar que você sabe o que quer e merece respeito.

✍️ Horóscopo por Oscar Quiroga

📅 Redigido por ContilNet Notícias