Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda

Confira o que os astros reservam para o seu signo neste 13 de outubro de 2025. A segunda-feira chega com boas energias para começar novos ciclos, resolver pendências e colocar os planos em prática.

Veja as previsões para amor, carreira e saúde:

♈ Áries (21/03 – 20/04)

Hora de colocar a casa e o coração em ordem. Resolva pendências e retome laços do passado. O clima em família melhora e antigos afetos podem reaparecer. No amor, o calor está garantido.

♉ Touro (21/04 – 20/05)

Semana positiva para quem trabalha com vendas, negociações e estudos. As comunicações fluem melhor e há boas chances de fechar acordos vantajosos. Invista em ideias e empreendimentos próprios.

♊ Gêmeos (21/05 – 20/06)

Renegocie contratos e organize suas finanças. O equilíbrio financeiro e emocional volta a se estabelecer. Gestos carinhosos fortalecem o relacionamento e favorecem viagens a dois.

♋ Câncer (21/06 – 22/07)

Conquistas importantes à vista! Projetos de longo prazo começam a se firmar e você atrai boas alianças. Use seu carisma e determinação para avançar. Foco no desenvolvimento pessoal.

♌ Leão (23/07 – 22/08)

Desacelere e tire um tempo para si. O descanso será essencial para reorganizar as ideias e encerrar ciclos antigos. No amor, o diálogo e o carinho fortalecem o vínculo.

♍ Virgem (23/08 – 22/09)

A semana destaca amizades, grupos e trabalhos em equipe. Um novo projeto pode nascer de uma boa conversa. No amor, o companheirismo se fortalece. As finanças ficam mais equilibradas.

♎ Libra (23/09 – 22/10)

Carreira em alta! O momento é favorável para fechar contratos e assumir novos compromissos. A autoconfiança aumenta e o charme está em evidência. Aproveite para renovar a imagem pessoal.

♏ Escorpião (23/10 – 21/11)

Hora de traçar novos objetivos e apostar em oportunidades que tragam crescimento. Viagens e estudos estão favorecidos. Seu prestígio aumenta e abre portas importantes.

♐ Sagitário (22/11 – 21/12)

Novas amizades e boas conexões surgem. O diálogo será essencial para resolver pendências e transformar relações. Evite pensamentos repetitivos e busque equilíbrio emocional.

♑ Capricórnio (22/12 – 20/01)

Parcerias e alianças ganham força. A vida profissional pode passar por um salto positivo com novos convites ou associações. Use sua criatividade para inovar.

♒ Aquário (21/01 – 19/02)

Reconhecimento e conquistas na carreira. Você pode assumir novas responsabilidades e colher frutos de esforços anteriores. Priorize o autocuidado e a harmonia familiar.

♓ Peixes (20/02 – 20/03)

Semana inspiradora e criativa! Invista em cursos, projetos autorais e atividades que estimulem seu talento. No amor, cumplicidade e novas chances de recomeço.

✨ Dica astral: mantenha os pés no chão e o coração aberto — os próximos dias trarão oportunidades para crescer e fortalecer vínculos.

Fonte: Personare / Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet