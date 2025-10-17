17/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

Horóscopo do fim de Semana para todos os signos!

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
horoscopo-do-fim-de-semana-para-todos-os-signos!

Será que os astros vão dizer quem matou Odete Roitman? Não, não vão. Mas eles vão dizer o que você precisa fazer pra aproveitar ao máximo a energia do seu fim de semana. Thiago Cordeiro, astrólogo da Leo Dias TV e do portal LeoDias, conta as previsões de cada signo para o fim de semana. Mas é preciso acompanhar todos os signos porque também tem ascendente, Lua, e outras casas astrológicas.

Vamos começar: Esse é o céu energético do fim de semana, e você podem ver uma estrela. E os signos de Água, Câncer, Escorpião e Peixes são os signos que melhor vão aproveitar essa energia de realização. Aproveite os próximos dias para brilhar o máximo. Faça aquilo que você adorar fazer. Caminho aberto!

Veja as fotos

Reprodução
Astrólogo do portal LeoDias faz previsões para signosReprodução
Portal LeoDias
Thiago CordeiroPortal LeoDias
Reprodução
Reprodução
Reprodução
Reprodução

Leia Também

Mas quem pode ter os caminhos fechados se não tomar cuidado são os signos de ar (Gêmeos, Libra e Aquário) , as energias tensas trazem desafios que precisam ser observados com carinho e atenção. Não deixe para amanhã o que já era pra você ter feito, hein?!

Quem tá fazendo bonito no fim de semana é a galera do elemento Terra (Touro, Virgem e Capricórnio) a dica é: continue seguindo as suas vontades, seus desejos, mas busque encontrar alguém que possa te ajudar naquilo que você quer. E quem quer Horóscopo dos signos de Fogo? Áries, Leão e Sagitário?! A pegada é: por favor, descanse, durma um pouco mais e desfrute dos prazeres da vida. Você precisa!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost