Horóscopo do fim de Semana para todos os signos!

Será que os astros vão dizer quem matou Odete Roitman? Não, não vão. Mas eles vão dizer o que você precisa fazer pra aproveitar ao máximo a energia do seu fim de semana. Thiago Cordeiro, astrólogo da Leo Dias TV e do portal LeoDias, conta as previsões de cada signo para o fim de semana. Mas é preciso acompanhar todos os signos porque também tem ascendente, Lua, e outras casas astrológicas.

Vamos começar: Esse é o céu energético do fim de semana, e você podem ver uma estrela. E os signos de Água, Câncer, Escorpião e Peixes são os signos que melhor vão aproveitar essa energia de realização. Aproveite os próximos dias para brilhar o máximo. Faça aquilo que você adorar fazer. Caminho aberto!

Astrólogo do portal LeoDias faz previsões para signos

Mas quem pode ter os caminhos fechados se não tomar cuidado são os signos de ar (Gêmeos, Libra e Aquário) , as energias tensas trazem desafios que precisam ser observados com carinho e atenção. Não deixe para amanhã o que já era pra você ter feito, hein?!

Quem tá fazendo bonito no fim de semana é a galera do elemento Terra (Touro, Virgem e Capricórnio) a dica é: continue seguindo as suas vontades, seus desejos, mas busque encontrar alguém que possa te ajudar naquilo que você quer. E quem quer Horóscopo dos signos de Fogo? Áries, Leão e Sagitário?! A pegada é: por favor, descanse, durma um pouco mais e desfrute dos prazeres da vida. Você precisa!