23/10/2025
Universo POP
Horóscopo: os astros revelam o que esperar desta quinta-feira

Racionalidade e instinto se encontram: o equilíbrio entre razão e emoção é o desafio do dia

Nossa humanidade se orgulha de ser racional e dominadora da natureza. No entanto, na prática, somos movidos por impulsos e paixões, muitas vezes mascarados por uma fina camada de civilidade. Esses instintos, mesmo contidos, influenciam silenciosamente a forma como vivemos e tomamos decisões.

Isso não significa que a racionalidade deva ser deixada de lado, mas sim que o excesso de contenção também pode gerar distorções emocionais e mentais. O segredo está em encontrar o equilíbrio — permitindo momentos de razão e também de expressão dos desejos mais viscerais, sem culpa nem repressão.

ÁRIES (21/3 a 20/4)
Reações dramáticas até seriam compreensíveis, mas dificilmente trarão o alívio que você procura. Evite atitudes impulsivas que possam gerar confusão e arrependimentos posteriores.

TOURO (21/4 a 20/5)
O olhar alheio pode não estar tão favorável hoje. Siga em frente com propósito e boas intenções — a sinceridade e a generosidade serão suas melhores aliadas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)
Sua mente está inquieta, e isso dificulta a clareza. Aceite que nem tudo pode ser controlado agora. Respire, observe e espere o momento certo para agir.

CÂNCER (21/6 a 21/7)
Impor sua vontade não precisa significar atropelar ninguém. A sutileza e a sensibilidade serão suas maiores forças neste dia.

LEÃO (22/7 a 22/8)
Mesmo que suas demandas sejam justas, talvez o ambiente não esteja pronto para acolhê-las. Espere o momento certo e mantenha a calma.

VIRGEM (23/8 a 22/9)
Pensamentos contraditórios geram ansiedade. Não se apegue a nenhuma ideia agora — apenas observe e mantenha o equilíbrio mental.

LIBRA (23/9 a 22/10)
Você busca segurança, mas o terreno ainda é instável. Trabalhe sua serenidade interna para enfrentar as incertezas com leveza.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Depois de tanto tempo se contendo, a energia se liberta. A temporada do Sol em seu signo desperta coragem e desejo. Use essa força com sabedoria.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Momento ideal para recolhimento e introspecção. Reflita sobre os últimos acontecimentos e planeje com calma os próximos passos.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)
Mesmo que esperem que você siga o fluxo, sua intuição pede outro caminho. Confie nela e encontre uma forma estratégica de agir conforme acredita.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)
Os desafios são temporários. Continue firme em seus objetivos, pois o cenário tende a mudar e favorecer seus planos em breve.

PEIXES (20/2 a 20/3)
A vontade é grande, mas o tempo é limitado. Organize suas prioridades e concentre energia apenas no que realmente importa hoje.

Fonte: Horóscopo de Oscar Quiroga
✍️ Redigido por ContilNet

