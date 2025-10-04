Horto Florestal será palco de festividades natalinas, anuncia secretário de Comunicação

Durante o concurso de Miss Rio Branco, realizado dentro da programação do Festival da Macaxeira, o secretário de Comunicação da Prefeitura de Rio Branco, Ailton Oliveira, anunciou que o Horto Florestal será um dos espaços utilizados para as festividades natalinas neste ano.

“O Horto vai virar um espaço que ficará sempre pronto para eventos, inclusive no Natal também teremos um espaço especial por aqui, assim como na Praça da Revolução”, afirmou Oliveira.

A programação natalina da capital deve contar com apresentações culturais, decoração temática e atividades voltadas para toda a família. Segundo o secretário, a proposta é consolidar o Horto como um espaço permanente de lazer, cultura e celebrações ao longo do ano.

O anúncio foi feito em meio às atrações do Festival da Macaxeira, que segue reunindo concursos, feiras de produtos locais e atividades culturais.