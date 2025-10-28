Hotel processa Federação Aquática do DF por “calote” de R$ 21 mil

A Federação de Desportos Aquáticos do Distrito Federal (FDA-DF) foi processada pelo Hotel Fazenda dos Buracões após deixar de pagar R$ 21 mil referentes a serviço de hospedagem e alimentação de 31 pessoas que participaram do Troféu Chico Piscina, tradicional torneio de natação, que foi realizado entre os dias 13 e 18 de outubro de 2024, em Mococa, município de Ribeirão Preto (SP).

Por meio de conversas anexadas ao processo e comprovantes de pagamento, o hotel mostra que a Federação se comprometeu a efetuar o pagamento do valor total de R$ 39.415,00, mas pagou apenas R$ 18 mil, persistindo inadimplente em R$ 21.415,00.

Com cálculo baseado na inflação e correção de juros, o valor atual que o prestador de serviço cobra é de R$ 23.895,05.

Os contatos foram feitos insistentemente pelo hotel com o presidente da FDA, Victor Gonçalves, até o dia 9 de janeiro de 2025, cerca de três meses após o fim da competição realizada em São Paulo.

Em vários momentos da conversa, o presidente da Federação Aquática deixa de responder o contato e também não atende às ligações registradas. Em dois momentos, Victor diz que “vai resolver”, mas depois acaba se ausentando.

Veja trechos da conversa:

Após o negócio não se resolver, em junho deste ano, o Hotel Fazenda dos Buracões ingressou com a ação na Justiça para cobrar os serviços prestados.

O caso está na 1ª Vara da Comarca de São Paulo, que acolheu a denúncia e intimou a Federação Aquática para que implementem a defesa no caso.

Atletas lesados

Buscando levar seus filhos para a disputa do torneio em São Paulo, pais de atletas do Iate Clube fizeram contato com o hotel para viabilizar uma reserva para a delegação e foram surpreendidos com a informação de que não aceitariam mais a delegação do DF, pois no Troféu Chico Piscina de 2024, a FDA/DF sendo representada pelo presidente, não pagou as despesas referente a 50% das diárias e as despesas com alimentação e, por isso, eles entraram com um processo de cobrança judicial contra FDA/DF.

Só que o problema cresceu, uma vez que o presidente da FDA/DF cobrou de todo os atletas o valor de um pacote fechado para as despesas da viagem. No pacote, era incluso transporte, hospedagem, alimentação, uniforme e acompanhamento técnico.

“Os pagamentos que todos os responsáveis dos atletas fizeram, foi na conta pessoal do presidente, e ele não honrou com o pagamento do hotel da parte pós hospedagem, que seria os 50% faltante da reserva, mais a alimentação”, disseram alguns pais dos atletas.

Os pais de atletas do Sesc e Iate Clube se indignaram e fizeram uma carta de denúncia de 14 páginas solicitando investigações nas contas da Federação, alegando também inadimplência do órgão com o Governo do Distrito Federal (GDF). Um boletim de ocorrência também foi registrado nessa segunda-feira (27/10).

Dívidas

A entidade responsável pelos esportes aquáticos do Distrito Federal foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) a pagar R$ 32.860,00 para um homem como forma de ressarcir pagamentos feitos em nome dele, mas que foram utilizados em prol da Federação.

A Federação está com dívida ativa de R$ 6 mil na União, sendo R$ 3.084,16 de dívida previdenciária e o restante de dívidas não informadas.

A entidade que cuida dos esportes aquáticos do DF foi acionada para se pronunciar sobre o caso, mas não retornou até o dado momento.