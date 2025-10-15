15/10/2025
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: "Os cães ladram e a caravana passa"
Hugo Calderano conquista hexa no Pan-Americano de tênis de mesa

Domínio brasileiro. Nesta quarta-feira (15/10), Hugo Calderano derrotou Kanak Jha por 4 sets a 1 e venceu pela sexta vez o Pan-Americano de tênis de mesa. Essa é a quinta vez consecutiva que o brasileiro fica com a medalha de ouro na disputa. Já nas duplas, Leonardo Iizuka e Guilherme Teodoro foram campeões nas duplas masculinas.

Hugo já tinha ganhado nas duplas mistas, com a sua namorada, Bruna Takahashi. Já na final do individual masculino, ganhou do americano Kanak Jha, por 4 x 1, as parciais de 11/6, 11/6, 9/11, 12/10 e 11/9 para o brasileiro. Calderano já havia vencido as edições de 2017, 2021, 2022, 2023 e 2024.

Além de Calderano, mais uma medalha de ouro foi conquistado pelo Brasil. Na categoria duplas masculinas, Leonardo Iizuka e Guilherme Teodoro venceram os chilenos Nicolas Burgos e Gustavo Gomez por 3 x 0.

 

Além deles, Bruna Takahashi conquistou a prata. Na final do simples feminino, a brasileira foi superada pela porto-riquenha Adriano Díaz por 4 x 0 e ficou com a segunda colocação.

