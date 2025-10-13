Hugo Calderano e Bruna Takahashi vencem e avançam às oitavas no Pan

Os principais nomes do tênis de mesa brasileiro começaram com o pé direito no Campeonato Pan-Americano de 2025, disputado em Rock Hill, nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira (13/10), Hugo Calderano e Bruna Takahashi venceram seus jogos de estreia em simples e garantiram vaga nas oitavas de final da competição.
Atual número 3 do ranking mundial, Hugo Calderano confirmou o favoritismo e venceu Diego Orantes (El Salvador) por 4 x 0, com parciais de 11/7, 11/7, 11/6 e 11/8. O brasileiro enfrenta ainda nesta segunda Marcelo Aguirre (Paraguai) nas oitavas de final.
Leia também
-
João Fonseca vive dia de chefe de cozinha antes de ATP. Veja fotos
-
João Fonseca perde 2 posições no ranking antes de estreia em Bruxelas
-
João Fonseca conhece adversário de estreia no ATP de Bruxelas. Confira
3 imagensFechar modal.1 de 3
VCG/VCG via Getty Images2 de 3
Bruna Takahashi é a principal mesatenista brasileira entre as mulheres
Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images3 de 3
Pelas duplas mistas, Calderano e Takahashi ficaram com a prata na competição.
Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images
Outros brasileiros também avançaram. Felipe Doti superou Francisco Sanchi (ARG) por 4 x 1 (12-10, 11-4, 11-8, 12-14 e 11-9) e vai enfrentar Eugene Wang (CAN). Leonardo Iizuka venceu Jorge Paredes (CHI) por 4 x 0 (11-3, 11-7, 11-4 e 11-9) e enfrenta Jishan Liang (EUA). Guilherme Teodoro bateu Martín Betancor (ARG) por 4 x 0 (11-6, 11-8, 11-8 e 11-8) e joga contra Jha Kanak (EUA).
No feminino, Bruna Takahashi venceu Lucía Zavaleta (CRC) por 4 x 0 (11/8, 11/7, 11/5 e 11/4) e enfrenta Sunny Zhang (CAN). Laura Watanabe derrotou Hidalynn Zapata (GUA) de virada por 4 x 3 e encara Daniela Ortega (CHI) nas oitavas. Giulia Takahashi também avançou, superando Irene Yeoh (EUA) por 4 x 1 (9-11, 11-7, 11-9, 11-4 e 11-8) e enfrentará Zhiying Zeng (CHI).
Além das vitórias em simples, a dupla “Calderashi” manteve o bom momento nas duplas mistas. Hugo e Bruna venceram os mexicanos Rogelio Castro e Arantxa Cossio e avançaram às semifinais do torneio, colocando o Brasil entre os favoritos ao pódio.