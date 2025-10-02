02/10/2025
Hugo Calderano vence chinês e avança paras quartas do Circuito Mundial de tênis de mesa

O mesatenista brasileiro Hugo Calderano, número 3 do mundo no ranking, teve atuação de gala para garantir vaga nas quartas de final do Circuito Mundial da China. O brasileiro derrotou o chines Zhou Qiao, 34º do ranking, por 3 a 0, nesta quinta-feira (2/10).

Calderano levou a melhor nas duas primeiras parciais, derrotando Qiao por 14/12 e 12/10. No terceiro game, o brasileiro conseguiu impor o ritmo e fechou com maior tranquilidade: 11/7.

Nas quartas de final, o brasileiro Hugo Calderano enfrentará outro representante chinês, Xiang Peng. O jogo acontece na madrugada desta sexta-feira (2/10).

O Circuito Mundial, são como um Grand Slam no tênis. Ao todo, são quatro torneios grandes na temporada. O primeiro foi em janeiro, em Singapura, o segundo em junho, nos Estados Unidos. Já o terceiro em setembro, na Suécia. Hugo ainda não tem nenhum titulo deste nível na carreira.

Hugo Calderano está na melhor temporada da carreira. Ele foi finalista nas duas principais competições. Na Copa do Mundo, o brasileiro conquistou o título. Já no Campeonato Mundial, ficou com a prata. Além disso, foi campeão de três campeonatos do WTT (Argentina, Buenos Aires e Brasil). Com isso, Hugo está na terceira posição do ranking mundial.

