04/10/2025
Hugo Motta: “Cabe a mim conduzir a Câmara sem viés ideológico”

Escrito por Metrópoles
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), foi às redes sociais, neste sábado (4/10), e declarou que cabe a ele “conduzir a Câmara sem viés ideológico”. Na publicação, ele cita, em formato de vídeo, uma lista de pautas sociais que foram aprovadas na Casa sob sua gestão.

“Cabe a mim, como presidente da Câmara, trabalhar as matérias sem viés ideológico. É isso que garante o equilíbrio necessário pra gente avançar com as pautas dentro da Câmara”, escreveu.

A publicação se dá em um momento de polarização no Congresso por conta de pautas como a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, que foi aprovada na Câmara, mas que sofreu um revés no Senado, e principalmente pelo Projeto de Lei (PL) da Dosimetria.

O relator do projeto que diminui as penas para os envolvidos no 8 de Janeiro, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), quer entregar o texto a Motta no mais tardar até terça-feira (7/10).

Enquanto isso, a Câmara aprovou, na última quarta-feira (1/10), o PL da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil e, progressivamente, para os que ganham até R$ 7.350.

O texto, relatoria do ex-presidente da Casa Arthur Lira (PP-AL), foi aprovado por unanimidade.

