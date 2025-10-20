Hugo Motta propõe elevar mistura de etanol na gasolina para 35%

Durante a abertura da 25ª Conferência Internacional Datagro sobre Açúcar e Etanol, realizada nesta segunda-feira (20/10) em São Paulo, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos/PB), sugeriu ampliar o teor de etanol anidro na gasolina dos atuais 30% para 35%. A proposta, segundo ele, reforçaria o papel do Brasil como referência mundial em energia renovável.
Motta destacou que o avanço da mistura é um passo importante para consolidar a indústria nacional de biocombustíveis. “Hoje, nós já temos 30% da mistura da gasolina com etanol e vamos lutar e brigar para que avancemos aos 35% na mistura, o que, sem dúvida alguma fortalecerá ainda mais a indústria de biocombustíveis do nosso país”, declarou o parlamentar, aplaudido por representantes do setor.
O evento, que reuniu cerca de 1,5 mil participantes entre empresários e autoridades, também marcou os 50 anos do Programa Nacional do Álcool (ProÁlcool), criado em 1975 para incentivar a produção de etanol como alternativa ao petróleo. O deputado classificou o programa como “um marco de extraordinária relevância”.
O aumento da mistura vem sendo discutido desde junho, quando o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou o novo limite de 30%, substituindo o patamar anterior de 27%. A medida entrou em vigor em 1º de agosto, acompanhada de um ajuste no biodiesel, que passou de 14% para 15%.
Conforme o Ministério de Minas e Energia, o etanol é menos suscetível às oscilações do mercado internacional e ajuda a estabilizar preços dos combustíveis. O secretário de Petróleo e Gás da pasta, Pietro Mendes, afirmou que o aumento da mistura pode reduzir o preço da gasolina em até R$ 0,11 por litro, já que o etanol tem custo tributário mais baixo.
O deputado Hugo Motta encerrou seu discurso ressaltando que a ampliação do uso de biocombustíveis é um “compromisso das instituições nacionais com o diálogo e com a viabilização de projetos que possam representar o desenvolvimento do país”.