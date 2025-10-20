20/10/2025
Universo POP
Isabella Arantes: conheça a bailarina grávida do primeiro filho de Gabriel Medina
Mumuzinho surpreende faxineira durante show no Rio: “Você não vai trabalhar mais hoje”
Quem é o marido de Michelle Barros, acusada de traição em A Fazenda 17
Mãe de Virgínia reage a Zé Felipe encantado por Ana Castela e apaga curtida após repercussão
Por que Gaby Spanic teria armado a própria expulsão de A Fazenda 17
Cocielo é flagrado sem aliança após anunciar fim do casamento com Tata Estaniecki
Vídeo: Ana Castela e Zé Felipe levam bronca bem-humorada do pai da cantora durante churrasco
Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos pelo mundo nesta segunda-feira
Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”

Hugo Motta propõe elevar mistura de etanol na gasolina para 35%

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
hugo-motta-propoe-elevar-mistura-de-etanol-na-gasolina-para-35%

Durante a abertura da 25ª Conferência Internacional Datagro sobre Açúcar e Etanol, realizada nesta segunda-feira (20/10) em São Paulo, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos/PB), sugeriu ampliar o teor de etanol anidro na gasolina dos atuais 30% para 35%. A proposta, segundo ele, reforçaria o papel do Brasil como referência mundial em energia renovável.

Motta destacou que o avanço da mistura é um passo importante para consolidar a indústria nacional de biocombustíveis. “Hoje, nós já temos 30% da mistura da gasolina com etanol e vamos lutar e brigar para que avancemos aos 35% na mistura, o que, sem dúvida alguma fortalecerá ainda mais a indústria de biocombustíveis do nosso país”, declarou o parlamentar, aplaudido por representantes do setor.

Veja as fotos

Reprodução: Datagro
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, durante a 25ª Conferência Internacional Datagro sobre Açúcar e EtanolReprodução: Datagro
Foto: Brenno Carvalho/O Globo
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos/PB)Foto: Brenno Carvalho/O Globo
Foto: Jonas Pereira/Agência Senado
Presidentes da Câmara, Hugo Motta; e Senado, Davi AlcolumbreFoto: Jonas Pereira/Agência Senado
Foto: Ricardo Stuckert
Hugo Motta, Lula e Davi AlcolumbreFoto: Ricardo Stuckert
Reprodução: Câmara dos Deputados
Plenário da Câmara dos DeputadosReprodução: Câmara dos Deputados

Leia Também

O evento, que reuniu cerca de 1,5 mil participantes entre empresários e autoridades, também marcou os 50 anos do Programa Nacional do Álcool (ProÁlcool), criado em 1975 para incentivar a produção de etanol como alternativa ao petróleo. O deputado classificou o programa como “um marco de extraordinária relevância”.

O aumento da mistura vem sendo discutido desde junho, quando o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou o novo limite de 30%, substituindo o patamar anterior de 27%. A medida entrou em vigor em 1º de agosto, acompanhada de um ajuste no biodiesel, que passou de 14% para 15%.

Conforme o Ministério de Minas e Energia, o etanol é menos suscetível às oscilações do mercado internacional e ajuda a estabilizar preços dos combustíveis. O secretário de Petróleo e Gás da pasta, Pietro Mendes, afirmou que o aumento da mistura pode reduzir o preço da gasolina em até R$ 0,11 por litro, já que o etanol tem custo tributário mais baixo.

O deputado Hugo Motta encerrou seu discurso ressaltando que a ampliação do uso de biocombustíveis é um “compromisso das instituições nacionais com o diálogo e com a viabilização de projetos que possam representar o desenvolvimento do país”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost