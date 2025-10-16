Hugo Motta reage a crítica de Lula e diz que presidente se referia à extrema direita no Congresso

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), comentou nesta quinta-feira (16/10) a crítica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez ao Congresso Nacional. Em um evento nessa quarta-feira (15/10), Lula afirmou que Congresso Nacional “nunca teve a qualidade de baixo nível que tem agora”.

“O presidente, quando se dirigiu a essa questão do Congresso, eu penso que ele quis fazer uma crítica mais à extrema direita”, disse ele, em entrevista à Globonews.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos/PB) Foto: Brenno Carvalho/O Globo Hugo Motta Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados Hugo Motta, Lula e Davi Alcolumbre Foto: Ricardo Stuckert Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos/PB) Reprodução: Câmara dos Deputados Voltar

Próximo

“Foi esse o Congresso que aprovou quase praticamente tudo que o governo enviou. Claro, modificando, mas foi um Congresso que esteve ao lado principalmente da agenda econômica do governo”, afirmou Motta.

Lula teceu a crítica ao Congreso durante seu discurso em um evento com a presença de Hugo Motta. “Hugo [Motta] é presidente do Congresso e ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível que tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é o que existe de pior”, afirmou Lula.