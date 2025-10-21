hugo-souza-fica-fora-de-treino-do-corinthians;-carrillo-e-ramalho-retornam-normalmente

O goleiro Hugo Souza não participou do treino do Corinthians nesta terça-feira (20), no Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava. Ele realizou tratamento com a equipe de fisioterapia por dores no ombro direito. O portal LeoDias esteve in loco no CT.

Hugo se machucou em uma queda nos minutos finais da vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no último sábado. O clube ainda não informou se há diagnóstico de lesão.

Memphis Depay e Yuri Alberto no treino desta terça, no CT Dr. Joaquim Grava Portal LeoDias/Giovanne Menezes Treino do Corinthians Portal LeoDias/Giovanne Menezes Memphis Depay e Yuri Alberto no treino desta terça, no CT Dr. Joaquim Grava Portal LeoDias/Giovanne Menezes Memphis Depay Reprodução

Retornando de lesões, o meia André Carrillo e o zagueiro André Ramalho participaram normalmente das atividades, assim como haviam feito na reapresentação, na segunda-feira.

O treino, parcialmente aberto à imprensa, começou com aquecimento e uma atividade de um contra um. Na sequência, os jogadores fizeram coletivos, primeiro em grupos de três contra quatro, com possibilidade de contra-ataque, e depois em campo reduzido. Após essa etapa, os jornalistas deixaram a área de treino.

O Corinthians terá mais três sessões de preparação antes de enfrentar o Vitória, no próximo sábado (25/10), às 16h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.