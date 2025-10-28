Hulk quebra jejum de dois meses sem balançar as redes; confira

O atacante Hulk quebrou um incômodo jejum na noite desta terça-feira (28/10). Após 15 partidas, o camisa 7 voltou a marcar com a camisa do Atlético-MG, na vitória por 3 x 1 diante do Independiente del Valle, pela semifinal da Sul-Americana na Arena MRV. O jogador marcou o terceiro gol do time brasileiro.
Confira o gol marcado por Hulk:
O último gol marcado pelo camisa 7 do Atlético-MG havia sido justamente em outra partida da competição continental. No dia 14 de agosto, Hulk balançou as redes na vitória por 2 x 1 diante do Godoy Cruz, pelas oitavas de final. De lá para cá, o atacante havia passado em branco nos compromissos pela Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.
Com o resultado desta terça, o Galo confirmou a classificação para a final da competição. A equipe mineira aguarda o resultado do duelo entre Lanús e Universidad de Chile para conhecer seu adversário na decisão. Os times se enfrentam nesta quinta-feira (30/10), às 19h.