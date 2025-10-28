28/10/2025
Universo POP
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia
Virginia Fonseca se torna um dos nomes mais buscados do mundo após assumir namoro com Vini Jr.
Quem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons e pivô da suposta traição de Wanessa Camargo
Sony chama Leonardo de “mentiroso e maquiavélico” em defesa judicial após ser processada
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro

Hulk quebra jejum de dois meses sem balançar as redes; confira

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
hulk-quebra-jejum-de-dois-meses-sem-balancar-as-redes;-confira

O atacante Hulk quebrou um incômodo jejum na noite desta terça-feira (28/10). Após 15 partidas, o camisa 7 voltou a marcar com a camisa do Atlético-MG, na vitória por 3 x 1 diante do Independiente del Valle, pela semifinal da Sul-Americana na Arena MRV. O jogador marcou o terceiro gol do time brasileiro.

Confira o gol marcado por Hulk:

O último gol marcado pelo camisa 7 do Atlético-MG havia sido justamente em outra partida da competição continental. No dia 14 de agosto, Hulk balançou as redes na vitória por 2 x 1 diante do Godoy Cruz, pelas oitavas de final. De lá para cá, o atacante havia passado em branco nos compromissos pela Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.

Com o resultado desta terça, o Galo confirmou a classificação para a final da competição. A equipe mineira aguarda o resultado do duelo entre Lanús e Universidad de Chile para conhecer seu adversário na decisão. Os times se enfrentam nesta quinta-feira (30/10), às 19h.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost