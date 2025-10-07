Humberto Carrão dá beijão em colega de elenco na festa de despedida de “Vale Tudo”

O clima de celebração marcou o fim das gravações do remake de “Vale Tudo”, e uma cena específica roubou a atenção dos fãs. Durante uma festa de despedida no Rio de Janeiro, no último domingo (5/10), o ator Humberto Carrão, que vive Afonso na trama, foi fotografado beijando a atriz Edvana Carvalho, intérprete da costureira Eunice. O registro foi compartilhado pela colega Ingrid Gaigher, responsável pelo papel de Lucimar, e rapidamente viralizou nas redes sociais.

O clique foi feito durante um dos encontros promovidos pelo elenco para comemorar o sucesso da novela, que chega ao fim no dia 17 de outubro. O grupo tem se reunido desde o último fim de semana, em festas animadas com samba, pagode e muita descontração; entre elas, uma confraternização na casa de Paolla Oliveira e outra no Copacabana Palace, onde os artistas assistiram juntos à cena do assassinato de Odete Roitman, exibida na última segunda-feira (6/10).

Veja as fotos Abrir em tela cheia Personagem Afonso Roitman, interpretado por Humberto Carrão, tem leucemia mieloide Reprodução: Globo Inácia (Edvana Carvalho) Foto: Globo/Fábio Rocha Afonso (Humberto Carrão) e Solange (Alice Wegmann) em “Vale Tudo” Reprodução: Globo Inácia (Edvana Carvalho) Foto: Globo/Fábio Rocha Humberto Carrão e Julio Andrade em cena de “Vale Tudo” Reprodução: Instagram Voltar

Nas redes sociais, os fãs reagiram com bom humor ao beijo: “Eunice, a mulher mais invejada do Brasil”, brincou uma internauta. Outros comentários celebraram o entrosamento do elenco e o clima leve que marcou as últimas semanas de gravação.

As comemorações também renderam momentos divertidos, como Débora Bloch, intérprete da vilã Odete Roitman, dançando “Na Boquinha da Garrafa” em meio aos colegas, arrancando aplausos e gargalhadas. A sequência de festas reforçou o espírito de amizade entre os atores e o sucesso do projeto de Manuela Dias, que revitalizou o clássico da teledramaturgia brasileira.

Com o fim de “Vale Tudo”, a Globo já definiu sua substituta no horário nobre: a novela “Três Graças”, escrita por Aguinaldo Silva, estreia em 20 de outubro e contará com Sophie Charlotte, Grazi Massafera, Murilo Benício, Dira Paes e Alana Cabral no elenco principal.