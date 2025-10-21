“Humilhação”, diz professor agredido por pai de aluna em escola no DF

O professor de matemática agredido dentro do Centro Educacional 4 (CED) do Guará foi surpreendido pelo pai de uma aluna durante o intervalo, na manhã desta segunda-feira (20/10). A confusão teria se iniciado após o educador e a estudante terem discutido por causa do uso de celular dentro de sala de aula.

Ao Metrópoles, o professor de 53 anos, que preferiu não se identificar, relatou que o pai da aluna teria ido ao colégio tirar satisfação com ele por causa da situação envolvendo a filha.

“Pelo próprio vídeo a gente vê que nem a filha imaginava que o pai iria fazer aquilo comigo. Fui pego completamente de surpresa. Não deu tempo de reagir. A única coisa que eu fiz foi me proteger para ele não acertar meu rosto”, conta.

A agressão aconteceu na sala de coordenação da escola. No momento, havia outro dois servidores no local, um deles filmou a cena.

O professor mencionou que ficou com algumas escoriações pelo corpo, e que o pai da aluna chegou a quebrar o seu óculos quando o agrediu.

“Eu estou muito surpreso com isso tudo. Ainda bem que não aconteceu nada de pior. Imagina se um cara desse estivesse armado. A gente não sabe com quem está lidando. É muito triste você trabalhar a vida inteira em uma escola pública e não ter tranquilidade para poder exercer o seu trabalho”, desabafa.

O homem é professor há 25 anos. De acordo com ele, já são 10 anos dando aulas no CED 4 do Guará. Esta foi a primeira vez que ele sofreu uma agressão.

“Passar por uma humilhação dessas é algo inacreditável. Fica só tristeza. Eu infelizmente vou ter que me afastar da sala de aula, porque estou sem condição psicológica alguma de voltar ao trabalho”, lamenta.

Agressão

Imagens obtidas pela coluna Na Mira mostram o pai da aluna segurando o docente pela gola da blusa, enquanto desfere socos nele. Outros estudantes e servidores aparecem na imagem tentando conter as agressões.

Veja:

A filha do agressor dá um mata leão no próprio pai para interromper o espancamento. Ela consegue derrubar o homem no chão.

Em seguida, os alunos que estavam presentes e um professor seguram o homem. A filha dele aparece desesperada, chorando, e questiona por que o pai agrediu o professor dela.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência a ocorrência de agressão na escola. O acionamento informava que o pai de uma aluna havia entrado na instituição e agredido um educador.

Os policiais encontraram a situação já controlada, com os envolvidos em salas separadas. O servidor público agredido relatou ter sido atacado com socos e pontapés.

O autor da agressão informou que recebeu uma mensagem da filha, aluna da escola, alegando ter sido vítima de xingamentos por parte do professor.

As partes foram conduzidas à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) onde foi registrada a ocorrência de desacato, injuria e lesão corporal. O professor passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

O que diz a SEEDF

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Educação do DF (SEEDF), por meio da Coordenação Regional de Ensino do Guará, esclareceu que está ciente da situação ocorrida no colégio.

“Diante do ocorrido, a equipe gestora da unidade acionou a Polícia Militar para conter a confusão, que encaminhou os envolvidos à delegacia para o registro do boletim de ocorrência.

De acordo com a pasta, o caso será encaminhado à Corregedoria da Secretaria de Educação para apuração dos fatos e adoção das medidas cabíveis.

“A SEEDF acionou ainda o Batalhão Escolar para reforçar a segurança na entrada e saída dos estudantes nos próximos dias. A Secretaria reforça que repudia qualquer forma de violência no ambiente escolar e mantém o compromisso de dialogar com a comunidade, priorizando sempre a promoção da cultura de paz”, pontuou.