“Humilhante”: passageiros relatam caos na Linha 4-Amarela do metrô

Escrito por Metrópoles
Passageiros que foram surpreendidos com a falha na Linha 4-Amarela, na manhã desta terça-feira (21/10), relatam nas redes sociais o transtorno para completarem seus trajetos, tendo de recorrer aos ônibus da Paese e carros de aplicativo com preços inflados.

“Hoje eu fui humilhada pela Linha 4 do metrô, que é de responsabilidade da ViaQuatro e tô num Uber que deu 99 reais”, escreveu uma usuária no X. “Mais um dia sendo humilhada pela Linha 4-Amarela”, disse outra. Um passageiro afirmou que a Linha 4-Amarela “destruiu” seu dia.

Segundo a SPTrans, a concessionária ViaQuatro acionou o Paese às 4h50 — 10 minutos após o início da operação — e solicitou 24 ônibus para atender o trajeto entre as estações Luz e Vila Sônia.

“A partir de então, os ônibus começaram a ser deslocados aos pontos solicitados. O início não é imediato já que é necessário acionar as empresas concessionárias e redirecionar os ônibus para se deslocarem às estações solicitadas”, disse a pasta.

“Às 6h45, a ViaQuatro solicitou mais 10 ônibus, que estão sendo providenciados considerando o tempo de deslocamento”, completou.

A ViaQuatro fechou temporariamente as transferências da Linha 4-Amarela para as demais linhas do sistema, nas estações Paulista-Pernambucanas, República, Luz e Pinheiros, após uma instabilidade no sistema de sinalização. Não há previsão para normalização.

ContilNet Notícias

