Humorista apontado como pivô da separação de Cocielo e Tata se defende

Julio Cocielo anunciou o fim do casamento com Tata Estaniecki na última quinta-feira (17/10), nas redes sociais. Após a publicação do youtuber, os internautas começaram a suspeitar de uma pegadinha armada pelo humorista Maurício Meirelles.
Após ver seu nome viralizar nas redes, o humorista resolveu se defender e falou sobre o caso. “Eu não brincaria com celebridade, fakeando coisas. Você sabe que isso não é meu, que eu sou uma pessoa séria, íntegra e jamais brincaria com colegas comediantes”, disse ao colunista Leo Dias.
Julio Cocielo e Tata Estaniecki
Globo / Daniela Toviansky; Reprodução/Instagram
Mauricio Meirelles
O humorista Maurício Meirelles.
Reprodução/Redes sociais.
Em seguida, ele continuou se defendendo e afirmou que Cocielo não participou do show de pegadinhas que ele realiza. “Na hora que saiu, eu estava no meu show em Canoas, no Rio Grande do Sul. Na hora que eu saí do palco, eu recebi umas 50 mensagens muito rápidas me xingando e eu fiquei sem entender o que tinha acontecido”.
Ao ver a notícia do término, Maurício Meirelles resolveu gravar um vídeo e publicar. “Eu falar que não fui eu, ninguém acredita. Até eu já estou começando a acreditar que fui eu. Juro que eu estou convencido. Virei pivô de uma separação sem ter feito sexo com ninguém”, comentou.
Por fim, o humorista desabafou: “Eu estou sendo chamado de gênio, mas eu não fiz nada. Não fiz nada”, ressaltou.
Fim do casamento
A notícia do fim do casamento foi compartilhada por Julio Cocielo na noite de quinta-feira (16/10) em uma postagem no Instagram com uma foto dos dois e um longo texto anunciando o fim do relacionamento após 11 anos.
Vale dizer que Tata Estaniecki, removeu o sobrenome Cocielo da bio do Instagram. Na tarde desta sexta-feira (17/10), o youtuber também tirou o sobrenome da influenciadora de sua página na rede social.