Hungria agradece por voltar aos palcos após intoxicação por metanol: “Mais forte”

Após receber alta médica no último domingo (5/10), depois de um quadro de intoxicação por metanol, o rapper Hungria voltou aos palcos na noite de sexta-feira (10/10), com um show em Jaboticabal, interior de São Paulo. Já neste sábado (11/10), o artista usou os stories para agradecer a Deus pela recuperação e ao público pelo apoio durante o período em que esteve internado.

“Essa história não pode parar. Quero agradecer a todos que tiraram um tempo para orar e me desejar boas energias. Retornamos mais fortes. Sou grato a Deus por me permitir dar continuidade com saúde a esse propósito que designou para mim”, escreveu Hungria.

O cantor havia sido internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na quinta-feira (2/10), após apresentar sintomas como dor de cabeça, vômito e visão turva. Segundo relatos, ele havia ingerido bebida alcoólica com amigos horas antes, mas apenas ele precisou de atendimento médico.

O laudo final confirmou que houve, de fato, intoxicação por metanol. O tratamento incluiu sessões de hemodiálise, fisioterapia e a administração de etanol.