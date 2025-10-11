11/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Hungria agradece por voltar aos palcos após intoxicação por metanol: “Mais forte”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
hungria-agradece-por-voltar-aos-palcos-apos-intoxicacao-por-metanol:-“mais-forte”

Após receber alta médica no último domingo (5/10), depois de um quadro de intoxicação por metanol, o rapper Hungria voltou aos palcos na noite de sexta-feira (10/10), com um show em Jaboticabal, interior de São Paulo. Já neste sábado (11/10), o artista usou os stories para agradecer a Deus pela recuperação e ao público pelo apoio durante o período em que esteve internado.

“Essa história não pode parar. Quero agradecer a todos que tiraram um tempo para orar e me desejar boas energias. Retornamos mais fortes. Sou grato a Deus por me permitir dar continuidade com saúde a esse propósito que designou para mim”, escreveu Hungria.

Veja as fotos

Reprodução Instagram Hungria
HungriaReprodução Instagram Hungria
Reprodução Instagram Hungria
HungriaReprodução Instagram Hungria
Reprodução Instagram Hungria
Hungria internadoReprodução Instagram Hungria
Divulgação
Equipe de Hungria diz que “não há laudo médico conclusivo” em comunicadoDivulgação
Reprodução Instagram Hungria
HungriaReprodução Instagram Hungria

Leia Também

O cantor havia sido internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na quinta-feira (2/10), após apresentar sintomas como dor de cabeça, vômito e visão turva. Segundo relatos, ele havia ingerido bebida alcoólica com amigos horas antes, mas apenas ele precisou de atendimento médico.

O laudo final confirmou que houve, de fato, intoxicação por metanol. O tratamento incluiu sessões de hemodiálise, fisioterapia e a administração de etanol.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost