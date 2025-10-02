hungria-aparece-cantando-com-amigos-antes-de-passar-mal-por-ingerir-bebida-adulterada

O cantor e compositor Dalmi Junior publicou um vídeo em que Hungria Hip Hop aparece cantando antes de passar mal. O material foi registrado às 3h19 desta quinta-feira (2/10), no Distrito Federal. Por volta das 6h do mesmo dia, conforme uma fonte revelou ao portal LeoDias, o artista começou a ter dor de cabeça, vomitou e ficou com a visão turva. A suspeita é de que ele tenha ingerido bebida adulterada com metanol.

No story publicado por Dalmi no Instagram, Hungria, de 34 anos, canta a música “Carro de Malandro” na presença de amigos. Na manhã de hoje (2/10), o cantor deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília. Segundo informou a assessoria de imprensa do artista, ele está passando por sessões de hemodiálise e recebendo tratamento com etanol.

Sobre a noite em que Hungria bebeu, antes de passar mal, uma fonte revelou ao portal LeoDias: “Ele estava bebendo na casa de um amigo, em Vicente Pires [Distrito Federal], e me chamou para ir até lá por volta de meia-noite. Por volta das 2h da manhã, ele pediu para buscar mais bebidas. Até então, estava tudo tranquilo. Chegamos em casa por volta das 6h e, de repente, ele começou a passar mal. Logo em seguida, foi levado ao hospital”.

Vale destacar que, nos últimos dias, diversos casos de intoxicação por metanol foram registrados, principalmente, em São Paulo. Há, inclusive, mortes relacionadas à adulteração de destilados.