Hungria apresenta melhora e hemodiálise é suspensa, diz hospital

O rapper Gustavo da Hungria Neves, conhecido apenas como Hungria, apresentou melhora em seu estado de saúde, segundo boletim divulgado pelo Hospital DF Star neste sábado (4/10). O procedimento de hemodiálise, que vinha sendo realizado, foi suspenso, sinalizando avanço na recuperação do artista.

Hungria segue internado na unidade de terapia intensiva (UTI), recebendo cuidados clínicos intensivos. Segundo o médico do cantor, ele deve ter alta apenas a partir de segunda-feira (6/10).

O estado do músico brasiliense é grave, mas ele já está longe de perigo iminente à vida, sem sintomas e não apresenta sinais de sequelas devido ao incidente, como perda da visão. A suspeita é de que Hungria tenha sido contaminado com metanol após ingerir bebida alcoólica adulterada.

Hungria compartilha primeira publicação após suposto incidente com bebida adulterada com metanol

Fãs e amigos famosos também reagiram à notícia da internação do artista

Sem previsão de alta, Hungria está estável e consciente

Cantor foi internado nesta quinta-feira

Hungria passou mal após beber em casa

Hungria foi internado na última quinta-feira (2/10) e o caso que está sendo investigado pelo Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), do Ministério da Saúde.