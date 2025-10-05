Hungria recebe alta hospitalar após internação suspeita de intoxicação por metanol

05/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Neste domingo (5/10), Gustavo da Hungria Neves recebeu alta hospitalar após três dias de internação em uma rede de saúde de Brasília. A boa notícia aconteceu após ele apresentar excelente evolução clínica. Agora, o rapper vai continuar o tratamento no conforto de casa e ao lado da família.

“O Hospital DF Star informa que o paciente. Gustavo da Hungria Neves apresentou excelente evolução clínica, recebendo alta hospitalar no dia de hoje. Deverá seguir cuidados clínicos e reavaliação médica ambulatorialmente”, informou o hospital.

O cantor foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última quinta-feira (2/10), após sentir dor de cabeça, vômitos e visão turva, entre outros sintomas. Na madrugada, ele estava bebendo com amigos, mas somente o artista foi hospitalizado. Ainda não saiu o laudo conclusivo confirmando se ele realmente sofreu intoxicação por metanol. O tratamento do famoso consistiu em sessões de hemodiálise, fisioterapia e ingestão de etanol.

